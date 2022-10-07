辣模過海關失敗喊「照騙」！網見登機穿搭懂了：凶器太大
辣模Yumi.k同時擁有天使臉孔及魔鬼身材，在IG上擁有140萬粉絲追蹤，也經常在社群平台分享自己的辣照，近日她準備再次出國玩，卻在進海關自動通關時碰壁，讓她哭笑不得喊「我真的是照騙」，而一身的登機穿搭又引起熱議，火辣身材讓網友嗨喊：「太美的仙女！」
Yumi.k昨（6）日在IG貼文，先是打卡在桃園機場，接著表示今年7月出國時，試了入海關的自動通關，卻幾次都過不了，這次出國時又試了一次，沒想到再度失敗，並推測可能是用了韓國拍的證件照，修圖修得太美，才會變成「照騙」，讓她崩潰喊：「在這之前是用停車場投幣式證件照拍的（很醜）自動通關也過不了，吼！我到底怎麼了？」
貼文一出，網友紛紛留言，「我也遇過」、「機器故意的，希望妳多停留一下吧」、「車燈太亮無法辨識容貌，正常的！可以關閉遠光燈試試」、「凶器大太不准過關」、「好有殺氣」。
而Yumi.k也放上登機的穿搭照，只見她上身穿著綠色小可愛，展現極好身材，雖然戴著口罩，但雙眼看向鏡頭帶著一股霸氣，加上坐姿豪邁，讓不少網友驚呼，「好胸狠」、「太美的仙女」、「姐的坐姿好霸氣，像極了携帶2枚地獄火導彈的無人機」、「人美天下無敵」、「好身材」、「美美美」、「yumi真的好美」。（編輯：賴禹妡）