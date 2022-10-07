拜託大家支持！警察市長候友宜再力挺警眷左楠議員李雅芬
高雄市議員李雅芬，2018年首度投入高雄市（左營、楠梓區）議員選舉，就請出了前警政署署長，時任新北市副市長候友宜合照加持，李雅芬表示，侯友宜知道她是警眷立即安排，公務繁忙的侯友宜，特地抽空和李雅芬合影，照片製成第一幅競選看板，看板上寫著『友宜加芬 服務滿分』藉著候友宜的超高人氣打開知名度，順利當選。
李雅芬表示，這次她競選連任，「警察市長」再度出面推薦，力讃她說，4年來，她以議員的身分認真幫左楠地區爭取建設，為鄉親服務，是一位優質的好議員。也稱讚柯志恩有志氣、有勇氣、有能力！
李雅芬認為，她和侯友宜最大的共通點，除了顏值都不高外，但就是努力做事，有為民打拚的決心毅力。李雅芬好奇，充斥政治口水、媒體存在嚴重的政黨偏差的年代，侯市長是如何維持高支持度。曾去電住新北市的親友詢問，他們一致看法侯友宜實實在在的做事，他們都看見新北市的變化，解決30、50年都無法解決的市政難題，例如新北五股垃圾山整治、泰山塭仔圳市地重劃工程等等⋯認真做代誌，終究會被市民所認同。
李雅芬也再次請託，如果你也認同我們努力做事，為民打拚的決心毅力，請大家給我們一個機會，一同守護我們的高雄。我們承諾，一定全力以赴，為你一起拚好日子！