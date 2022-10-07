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馬英九反台灣國慶　蘇貞昌：領台灣厚祿卻沒感情、很荒唐

▲蘇貞昌表示，馬英九一輩子吃台灣米、喝台灣水、做高官、領厚祿，卻對台灣這麼沒感情，「真是讓人『刮目相看』，讓人覺得荒唐」。（圖／記者葉政勳攝）
▲蘇貞昌表示，馬英九一輩子吃台灣米、喝台灣水、做高官、領厚祿，卻對台灣這麼沒感情，「真是讓人『刮目相看』，讓人覺得荒唐」。（圖／記者葉政勳攝）

記者黃宣尹／台北報導

2022-10-07 09:40:11

台灣國慶日將至，包含國慶光雕等相關慶祝活動已如火如荼展開，代表自由、和平、民主價值的國慶主視覺「守土衛國 你我同行」獲得好評，總統蔡英文也預計在國慶日當天發表演說；不過，前總統馬英九卻在昨日語出驚人，直指國慶日不應該稱「台灣國慶日」，且還表示「大陸」是台灣的國土，相關發言一出，不少人痛批違背事實，感到譁然。行政院長蘇貞昌今（7）日受訪表示，一輩子吃台灣米，做高官領厚祿，卻對台灣沒有感情，讓人覺得荒唐，「不要自己對台灣沒感情還要批評別人」。

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▲馬英九（圖／資料照）
▲馬英九反對台灣國慶，還表示「大陸」是台灣的國土，引發譁然。（圖／資料照）
台灣國慶日將至，包含國慶光雕等相關慶祝活動已如火如荼展開，代表自由、和平、民主價值的國慶主視覺「守土衛國 你我同行」獲得好評，總統蔡英文也預計在國慶日當天發表演說，各界都相當關注。不過，馬英九昨日卻在臉書發出長文，直呼我國與「大陸」絕非2個國家，「大陸」地區雖非我政府統治權所及，但仍然是我國的領土，馬也說，國慶日不應該稱「台灣國慶日」，應該要稱呼「中華民國國慶日」。馬英九相關發言一出，不少人認為背離國際事實，也感到譁然。

蘇貞昌今日赴立院備詢前受訪表示，一輩子吃台灣米、喝台灣水、做高官、領厚祿，卻對台灣這麼沒感情，「真是讓人『刮目相看』，讓人覺得荒唐」。

蘇貞昌進一步表示，國外訪團來台，都稱呼我國是台灣，要跟中國在世界上區隔，講台灣大家聽得懂，講中國反而跟中華人民共和國混淆，「我們講『台灣國慶日』、『中華民國國慶日』都沒有錯，世界會更清楚，不要自己對台灣沒感情，還要批評別人」。

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