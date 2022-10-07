蔣萬安稱「抗共保台」是選舉伎倆 陳時中斥：態度不正確
台北市長選舉競爭激烈，現3名主要參選人陳時中、黃珊珊與蔣萬安確定將於11月5日進行辯論，各界都相當關注。陳時中今（7）日赴萬華直興市場掃街前受訪表示，非常期待辯論，可以讓政見越辯越明，讓市民更瞭解，不要流於負向選舉；至於蔣萬安稱「抗共保台」是選舉伎倆，陳時中駁斥指出，政治人物對於「抗共」要有正面態度，蔣萬安的說法是不正確的。
台北市長選戰情勢詭譎，3名主要參選人將在11月5日進行辯論，預計會為選舉再添高潮。陳時中今日表示，能夠有辯論機會，他是非常期待，也讓整個政見在這段時間越辯越明，讓市民更瞭解，不要流於負向選舉，自己是非常期待。被問到要問黃珊珊與蔣萬安甚麼問題？陳時中表示，「我們就保留吧」。
至於辯論的準備方向為何？陳時中表示，他常常跟議員、專家、學者瞭解、討論市政的看法，現在選舉走向負面，這不是民主之福，有好的辯論讓大家更瞭解，把選舉導向正向，辯論是很有幫助的。
另外，蔣萬安稱陳時中昨日所提出的「抗共保台」是選舉伎倆，陳時中駁斥指出，任何要競選的政治人物，對於「抗共」要有正面態度，蔣萬安這樣的回答，「我認為是不正確的」。
而近來民眾黨新竹市長參選人高虹安身陷爭議，民進黨全黨也相當關注竹市選情，被部分人士解讀為「放生陳時中」，陳時中對此表示，沒有「放生」的感覺，「我想高虹安大概有很多問題被討論，就是這樣子而已」。