見笑轉生氣？美國賭城傳捅人釀2死6傷 疑因遭拒合照犯案
美國拉斯維加斯市知名的的賭城大道（Las VegasStrip）於當地時間6日中午發生捅人攻擊案，目前已知造成2死6傷。案發之後，有一名嫌犯遭到逮捕。
綜合《紐約時報》、《法新社》等外媒報導，拉斯維加斯都會警察局（Las Vegas Metropolitan Police Department）在推特上表示，他們在當地時間上午11時42分左右接獲通報，指出拉斯維加斯大道（South Las Vegas Boulevard）3100街區一家賭場前發生了桶人攻擊事件，多人在事件當中被刺傷。
警方指出，嫌犯犯案之前毫無跡象，突然就在人行道上刺傷2人，往南移動時，又刺傷了5人，隨後又在第三個案發地點刺傷了第8人。目前已知8名受害者當中，有2人死亡，3人情況危急，其餘受害者情況穩定。嫌犯在犯案之後逃逸，隨即遭到逮捕。
《美聯社》報導指出，有數名目擊者稱，嫌犯疑似在多處行兇，部分被害人疑似是在賭城大道上與遊客拍照的表演女郎。
有目擊者指出，嫌犯疑似自稱是廚師，想拿刀與表演女郎拍照遭到拒絕，於是開始行兇犯案。不過警方表示，目前要斷定犯案動機還為時過早。