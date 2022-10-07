不爽被分手！南投恐怖情人開車衝撞+輾壓 法院判決出爐
今年5月間，南投發生一起感情糾紛，一名張姓男子因不滿吳姓女友分手，竟直接開車到吳女服役的南投集集兵整中心，朝女方衝撞並輾壓，導致吳女全身多處骨折，歷經多次開刀救治，雖無生命危險，但仍面臨下半身嚴重受傷，需長期復健。案經南投地院審理，認為張男客觀上有足以致人於死動機，因此依殺人未遂罪，判處有期徒刑7年2月，全案可上訴。
據判決書指出，吳女為志願役女軍人，今年5月間，回到集集兵整中心歸營時，遭男友張男開車衝撞並倒車輾壓，當時吳女父親也在場。張男犯案後逃逸，落網後辯稱，係因不滿吳女要分手，才一時氣憤鑄下大錯，犯案後也準備自首，只不過警方先一步找上門。但檢警根據監視器畫面，認定張男早有預謀，且2次衝撞並倒車輾壓，顯然想欲吳女於死地。
案經南投地院審理，法官認為，根據監視器畫面來看，張男衝撞毫無減速，也無下車察看，另外，張男等一連串行為，具有殺人之故意，並造成被害者極嚴重之傷害，客觀上足以致人於死，因此依法判處7年2月，可上訴。
※【NOWnews 今日新聞
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