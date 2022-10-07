第8屆公共藝術獎頒獎　鐵道局台中車站獲「卓越獎」

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交通部鐵道局中部工程處以「台中都會區鐵路高架捷運化計畫台中車站公共藝術設置案」獲得「卓越獎」；「評審特別獎」則由台灣電力股份有限公司「台電新北金瓜石公共藝術設置計畫第一期子計畫A暨第二期民眾參與計畫II」獲獎。
文化部表示，「台中車站公共藝術設置案」透過國際及國內公共藝術作品交融於車站前場域，讓行經的旅客能感受到交通節點藝術化，並成為台中舊城新生的重要象徵，具有城市轉型的意義與代表性；此外，計畫內還包含多元的民眾參與活動，進行歷史深化、新舊共融、美學教育及經驗傳承，實踐生活即藝術、藝術即生活的理念。
鐵道局中部工程處團隊受獎時表示，公共藝術30年走來，台灣變得更漂亮，未來在各個車站興建時仍會更加努力導入公共藝術，讓車站除了旅運需求，更能成為鐵道藝術館。
文化部指出，「台電新北金瓜石公共藝術設置計畫」以「光」為主體，透過燈光創作、燈光藝術裝置，以及大型戶外展演計畫推動歷史建物的活化，以新型態公共藝術連結在地生活記憶及文史場域，讓民眾一窺記憶中風華、踏尋時間淬鍊與藝術交融的風貌，透過公共藝術重新詮釋，見證金瓜石的人文與歷史，並與自然和諧共存。藝術家朱文英受獎時說，「此計畫以非典型創作方式，打開公共藝術思維」。
「藝術創作獎」得獎作品「羽光之翼－永恆之翼」設置在新北市土城醫院，藝術家姜憲明與陳麗杏透過振翅翱翔的鳥群造型，象徵希望、光明與突破困境；此外還有南港國家會展中心創作的「光牆」、新北市樹林藝文綜合行政大樓前的「樹林樹影」獲獎。
「環境融合獎」有2案獲獎，「富岡鐵道藝術園區公共藝術設置案『藝術之丘計畫』」、「109年花蓮縣公共藝術補助計畫」。「民眾參與獎」獲獎包括「台北市立動物園熱帶雨林室內館新建工程及河馬展示場等更新工程公共藝術設置計畫」、「城南公共藝術設置計畫案」、「台北市文山區永建國民小學遷校校舍新建工程暨附建地下停車場工程公共藝術計畫」。
「教育推廣獎」的獲獎計畫則包含「台北市內湖區潭美國民小學遷校工程公共藝術設置計畫」、「台灣電力股份有限公司－高雄公共藝術設置計畫案」與「台中市議會公共藝術設置案乙案－公共創意行動計畫」。
文化部長李永得出席並頒發「卓越獎」及「民間自辦獎」，他在致詞時指出，去年「文化藝術獎助及促進條例」完成修訂，增訂重大公共工程亦須以工程造價1%計算編列公共藝術經費，大幅增加辦理經費。接續亦配合修訂「公共藝術設置辦法」，增加因特殊事由經審議免辦理公共藝術，或辦理經費未達工程造價1%者，應將全部或剩餘經費繳納至基金或專戶的相關規定，盼藉由經費增加及基金設立，使公共藝術樣貌更為多元、促使公共藝術永續。
此外，針對各界對公共藝術代辦機制提出不同意見，李永得表示，文化部已持續與各部會、地方政府討論，並強調公共藝術興辦以自辦為原則，如經評估有代辦行政事務需求，應由審議機關及審議會共同把關代辦必要性與品質。