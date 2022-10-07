被怨在家不洗碗！淡水人妻爆氣拿菜刀砍老公 尪奪門逃竄
夫妻之間溝通真的是要多一點智慧、少一點情緒！新北市淡水一位47歲江姓男子，日前返家時看到廚房水槽內有未洗的碗盤，忍不住抱怨35歲老婆許姓女子「在家怎麼不洗碗」，結果許女當場爆氣，二話不說拿菜刀朝老公走去，嚇得江男奪門而出逃竄，許女還持菜刀追上大街，驚動街坊鄰居報警。最後夫妻倆停戰，互不提告也未申請家暴，但警方還是將許女依違反社維法移送。
據了解，江男與許女結婚多年，9月30日江男返回淡水住家時，看見廚房水槽內有數天未洗的碗盤，抱怨老婆在家怎麼不洗碗，一語惹怒許女，情緒失控拿菜刀要和江男輸贏，江男嚇得來不及穿上衣就拔腿跑出屋外，許女也打赤腳持刀追了出去，兩人在大街上你追我跑，還互相高聲指責對方應該洗碗，讓鄰居看傻眼報警。
警方表示，當時許女追不上老公，就獨自回家，兩人情緒平復後，互相都沒有要提告，江男也不打算申請家暴保護令。不過許女持菜刀跑上大街追人，脫序行為仍遭警方依違反社維法移送。且警方還意外發現許女曾有竊盜前科遭通緝，也一併依法解送。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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