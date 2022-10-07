漫畫版《原子少年》爆紅！受邀金漫獎特展 窺探後台秘辛
漫畫界的一大盛會金漫獎到來，此次主題為「Move On! 臺漫的征途」，特別邀請漫畫星獨家原創改編同名高人氣選秀節目《原子少年—STAR formation》共同參展，透過漫畫帶粉絲窺探偶像「後台秘辛」，有趣的互動吸引眾人的目光，創下高點閱率、討論度，舞台上閃閃發光的少年化身可愛Ｑ版人物，一起回味原子旅行。
第13屆金漫獎特展「Move On! 臺漫的征途」已於10月5日熱烈開展，漫畫星致力孵育臺灣IP，大會特邀其熱門漫畫《原子少年—STAR formation》一同參展，因漫畫星掌握粉絲想更加了解偶像的心情，將少年們的不為人知的日常生活，以及辛苦準備比賽的幕後祕辛，透過漫畫呈現在大眾面前，在追三次元偶像的同時，也能夠一同參與他們生活中的趣事。
此外，為加深和讀者的情感連結，《原子少年—STAR formation》連載期間同步推出應援扇、造型眼罩、貼圖等，配合相關活動贈送給讀者。節目過後，更是熱烈舉辦圖文徵稿活動「原子少年夏日回憶」，讓一路上看著少年成長的粉絲們，有個能用畫筆抒發情感的創作天地。漫畫星陸續與各領域知名IP合作，推出多部獨家原創台漫作品，包括《瀕臨絕種團》、《偷聽史多利-誰在偷看？》、《第二遊戲世界》等。
並且同步設立金漫作品專區，共有多部入圍金漫獎、金漫獎特展作品能夠線上觀看。如本次入圍年度漫畫獎的《閻鐵花》，得獎無數的漫畫家常勝帶來首部屬於台灣的超級英雄漫畫，改編電影預計在2023年上映；金漫特展「走遍世界各個角落，插旗！」單元，現場展示漫畫家柯宥希(顆粒)的《小丑醫生─最後一次說再見─》外譯本實體，而beanfun!漫畫星可以看到完整中文版的內容，讀者們可以趁此機會觀看多部經典作品。