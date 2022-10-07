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出面澄清未性騷女秘書　原能會主委謝曉星：愛護都來不及

▲原能會主委謝曉星澄清沒有職場性騷擾或霸凌。（資料圖／記者呂炯昌攝）
▲原能會主委謝曉星澄清沒有職場性騷擾或霸凌。（資料圖／記者呂炯昌攝）

記者鄭宏斌／台北報導

2022-10-07 10:53:27

原能會主委謝曉星遭爆涉及職場性騷擾及霸凌，「挑秘書如皇帝選妃」，日前請假缺席立法院質詢，今（7）日現身立法院受訪表示，對於這兩天的紛擾感到抱歉，但性騷擾是不實指控，而且選秘書絕對不會看長相。謝曉星也駁斥職場言語霸凌，「愛護他們都來不及了」。

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謝曉星表示，對於近日造成各界及行政院困擾，他感到抱歉，但性騷擾是不實指控。週刊報導的前一晚曾打電話給他，他幾乎沒有辦法入眠，精神就不怎麼好，後來才採取書面聲明的方式澄清。

謝曉星說，希望調查小組能把真相調查清楚，現在他講什麼，外界都會有疑慮。

媒體問，是否對員工言語霸凌？對此，謝曉星表示，他沒有用不好的名詞，對於秘書的工作也很少指責，若有媒體報導的情況，也是領導要求一級主管的情況，「愛護他們都來不及了」。

謝曉星也說，幾乎所有離職的機要秘書，都是因個人生涯規劃離開。

媒體追問，未來是否會與女秘書保持距離，避免被做文章？謝曉星說，他心中非常坦蕩，因他處理事情的時候沒有越界。

至於是否曾刻意挑選秘書？謝曉星說明，機要秘書是要跟著他離開的，找人不容易，他就從機關裡面找。由於他不清楚所有情況，所以人事處可能會給他名單，從中找到符合要求者，長相絕對不是挑選條件。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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