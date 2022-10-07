誘騙5少女拍淫照！補教狼師遭重判25年 二審法官再加碼
誘騙少女拍不雅照、挾照性侵，補習班狼師二審遭重判！桃園某補習班一名李姓主任，涉嫌於網路上，以應徵內衣模特兒為藉口，誘騙至少5名為成年少女拍攝不雅照，之後還以散布找片為由，性侵女方得逞，法院一審判處李男25年，案經上訴，本月7日，高院二審加重改判27年，全案可上訴。
據判決指出，李男於網路上佯裝應徵內衣模特兒，誘騙多名未成年少女，之後哄騙對方拍下不雅照，接著再利用其他假帳號，恫嚇少女意圖散布，逼迫少女拍下更多不雅照、影片，最後挾照威脅、性侵得逞，而李男甚至還要求部分少女，每月需打工匯款給他，行徑非常惡劣。
全案曝光後，檢警調查受害少女至少有5人，更發現李男手中所匿藏的不雅照，數量逾800張，因此依法對李男提起公訴。法院一審時，李男否認犯罪，辯稱是與被害人合作，對方主動拍下不雅照，也辯稱少女匯款係因合作案報銷，對方主動說要提供賠償25萬元，並否認有跟未成年少女發生性關係。
但法官根據被害人證詞、檢視相關證據，不採信李男之說詞，一審重判25年；案經上訴，7日高院二審判決出爐，加重改判27年。
※【NOWnews 今日新聞
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