名家論壇》黃創夏／700萬「啟蒙世代」才是大選關鍵

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台灣一直有個非常困擾的國安問題：少子化。
從邁入21世紀之後，每一年新生的台灣未來的主人翁總是在20萬人左右擺盪，近幾年更是只有十幾萬人，目前19歲和18歲的年輕人總數不到40萬，民進黨怎麼會天真的以為靠這不到40萬票的選民動員父母會扭轉選舉總數量？
基本上「18歲公民權」本就是一個堂堂正正的民主課題，如果只是變成選舉操盤手盤算的籌碼，這樣的操盤者汙衊了這個民主價值的討論和選擇，而且凸顯了只是在閉門造車。
他們還活在1994年那時的台灣「400年來第一戰」：唯一一次的台灣省長選舉和「三腳督」的台北市長選舉。
那時的陳水扁非常具有洞察力，以「快樂希望」和清新改革，緊緊抓住當時的年輕人的目光，也就是從那時之後，每次選舉，操盤手都有一個「掌握年輕票，掌握天下」的基本假設。
陳水扁不愧是選舉動物，他的眼光和直覺十分精準。
然而從1994到2022將近30年了，當年那些陳水扁努力想要爭取的「年輕票」目前大致是50到65歲這一輩，正是台灣經濟和社會的中堅，他們也是「中間選民」真正的核心，而且人數恐怕佔據了台灣公民數總數的「三分之一」左右。
這批人正是台灣出身率最高的那一個世代，一年出生率往往超過40萬以上，累積起來有六、七百萬票，他們也被稱為是「啟蒙世代」，雖然看過父母兄姊走過的台灣艱辛歲月，但實質卻是活在真的是「明天會更好」時代，而且也在踏入社會前夕，恭逢其會碰到台灣最令人感動的「第三波民主」民主革命。
正因為如此，這群選票識字有主見的，過去幾次政黨輪替往往他們的表態就是決定因素，事實上，他們當然對於威權體制很警惕，因此在幾次關鍵時刻，會讓民進黨操盤手誤以為是「綠軍基本盤」，這是誤判！
他們確實在1994、2000年支持了陳水扁，但他們也是2006「紅衫軍」的參與者，也是2018年「教訓民進黨」的推力，但在2020年也「策略性投票」，以大於民進黨基本盤的「336萬票」讓蔡英文大敗韓國瑜，撲滅狂暴的「韓流」‧‧‧
這群選票才是最需要爭取的選票，如果誤判，民進黨必會有大麻煩。當他們被激怒，不投票或是出來投教訓票，執政黨往往首當其衝。
他們，在2022的選舉其實已經有所動員了，原本林智堅「論文門」並未獲得普遍的關注，但當台大學倫會做出審議結論，蔡英文在民進黨中執會一番講話，被他們認為「卡管案」又來了，民進黨馬上受到重大壓力。
同樣的，目前各方之側翼在擔心選情低迷之下，病急亂投醫，「過政治化」的大殺四方，要是逼出這批「啟蒙世代」出面投教訓票，1126開票夜，越是想靠側翼殺伐的那一方，恐怕將是最大輸家。
因為700萬「啟蒙世代」目前很多人並不想投票，但是要是某一方搞得太過火，刺激到「啟蒙世代」傾巢而出，目的一定就是「教訓」！
●作者：黃創夏／資深媒體人
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