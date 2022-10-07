發展竹縣觀光 周江杰：再推三個休閒農業區

周江杰表示，目前新竹縣的休閒農業區基礎建設都沒有得到妥善的維運，然而一座完善的遊客服務中心、洗手間、飲水設備、停車場，都是一個觀光景點最基本的條件，有了這些完善的基礎建設對遊客來說才算是友善的觀光環境，未來他當選將會完善新竹縣現有的休閒農業區基礎建設，讓新竹縣成為一個讓遊客流連忘返的觀光大縣。
周江杰進一步指出，休閒農業區的農業用地就可以設置供公共使用的各種設施，像是停車場、廁所、涼亭、步道、農業及生態體驗，更可以經營民宿、提供農特產品零售及餐飲服務；而推動休閒農業區的設置就是為了要協助在地農業特色產業發展、創造在地就業機會、豐富生態及保存文化資產，邀請更多遊客來新竹縣玩跟採購在地優質農特產品。
周江杰日前造訪大墩山休閒農業區後認為，當地是一個正在蓬勃發展的休閒農業區，有該有的基礎建設，會有許多外地人專程來訪，而且不斷在進步。旁邊是原始的山林，也有豐富的客家地方文史教育，咬下一口柿子果肉的枝冰，味道沁涼深沈。
周江杰表示，除了大墩山休閒農業區之外，現在新竹縣現有的水月休閒農業區、十二寮休閒農業區、照門休閒農業區、和平部落休閒農業區、那羅灣休閒農業區、大山背休閒農業區等，以及未來他將推動新增設立的「關西仙草休閒農業區」、「霄裡溪休閒農業區」、「飛鳳山休閒農業區」，他都會一一的完善基礎設施，讓新竹縣民、外縣市遊客都感覺賓至如歸，透過休閒農業來認識新竹縣的美好。
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