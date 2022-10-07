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發展竹縣觀光 周江杰：再推三個休閒農業區

▲發展竹縣觀光，民進黨新竹縣長候選人周江杰提出再增設三個休閒農業區的政見。（圖/周江杰團隊提供）
▲發展竹縣觀光，民進黨新竹縣長候選人周江杰提出再增設三個休閒農業區的政見。（圖/周江杰團隊提供）

業務處/綜合報導

2022-10-07 11:25:04

民進黨新竹縣長候選人周江杰日前走訪新埔鎮的大墩山休閒農業區後表示，新竹縣的觀光非常適合和休閒農業結合，所以除了現有的休閒農業區外，他當選後將再新增劃設關西仙草、霄裡溪、飛鳳山等三個休閒農業區，讓新竹的觀光更有競爭力。
周江杰表示，目前新竹縣的休閒農業區基礎建設都沒有得到妥善的維運，然而一座完善的遊客服務中心、洗手間、飲水設備、停車場，都是一個觀光景點最基本的條件，有了這些完善的基礎建設對遊客來說才算是友善的觀光環境，未來他當選將會完善新竹縣現有的休閒農業區基礎建設，讓新竹縣成為一個讓遊客流連忘返的觀光大縣。
周江杰進一步指出，休閒農業區的農業用地就可以設置供公共使用的各種設施，像是停車場、廁所、涼亭、步道、農業及生態體驗，更可以經營民宿、提供農特產品零售及餐飲服務；而推動休閒農業區的設置就是為了要協助在地農業特色產業發展、創造在地就業機會、豐富生態及保存文化資產，邀請更多遊客來新竹縣玩跟採購在地優質農特產品。
周江杰日前造訪大墩山休閒農業區後認為，當地是一個正在蓬勃發展的休閒農業區，有該有的基礎建設，會有許多外地人專程來訪，而且不斷在進步。旁邊是原始的山林，也有豐富的客家地方文史教育，咬下一口柿子果肉的枝冰，味道沁涼深沈。
周江杰表示，除了大墩山休閒農業區之外，現在新竹縣現有的水月休閒農業區、十二寮休閒農業區、照門休閒農業區、和平部落休閒農業區、那羅灣休閒農業區、大山背休閒農業區等，以及未來他將推動新增設立的「關西仙草休閒農業區」、「霄裡溪休閒農業區」、「飛鳳山休閒農業區」，他都會一一的完善基礎設施，讓新竹縣民、外縣市遊客都感覺賓至如歸，透過休閒農業來認識新竹縣的美好。

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