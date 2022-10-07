名家論壇》黎榮章／高虹安在論文風波後支持度不減反增

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得票預測往上走的關鍵時間是20日，那一天，高虹安舉行記者會全力回擊論文抄襲爆料，對周刊報導的三大爭議點一一回應，並秀出辛辛那提大學的信件，強力背書自己沒有抄，底氣十足的反駁讓支持者一片叫好，因此隔天她的得票預測強升兩個百分點，代表選民對於高虹安的第一波記者會內容反應不差。
高虹安論文紛爭，讓新竹市長選戰繼新竹棒球場事件後，再度進入全國視野。透過QuickseeK快析輿情資料庫數據觀察，在論文風暴前，高虹安聲量2.7萬、林耕仁2.1萬、沈慧虹1.8萬，論文風暴後，高虹安聲量暴漲到42萬，平均每日聲量漲幅2067%，沈慧虹小漲到2.7萬，平均每日聲量漲幅114%，林耕仁對論文相關發言很少，慘遭邊緣化，聲量萎縮剩8千則左右。整體而言，高在論文風波後的聲量在3人之中佔比92%，聲量碾壓其餘兩人，加上得票率預測不減反增，這樣看來，論文門的爆發對高虹安來說並非壞事。
值得注意的是，高虹安在論文抄襲爭議爆發後，綠營也發動了第二波、第三波攻擊，包括控高學歷歧視、公費念學位等，但從網路聲量曲線來看，相關討論沒有發酵，高的聲量在4天後（9月24日）消退了7成，為何後續討論吵不起來？分析高虹安的網路負面聲量來源頻道，可發現幾乎都是政治立場明顯親綠的側翼粉專在討論，這些粉專刻意選用高虹安的醜照、蔑稱同情或支持高虹安的人是「虹衛兵」，並將一干人等全打為中共同路人，結果對網軍攻擊厭煩的民眾紛紛不再關注此事，最後只落入同溫層互相取暖。
藍綠在新竹都有傳統組織，高虹安則以空氣票為主，論文爭議事件讓高虹安打出全國知名度，這對首次真正投入選舉的她來說是非常大的優勢，畢竟她的對手是擔任多年副市長但知名度不高的沈慧虹，還有慘遭邊緣化的林耕仁。加上竹科帶來許多移入的年輕人口，為在地的傳統組織盤注入新勢力，成為高虹安可以爭取的突破口，高的網路聲量表現優異，也成為她爭取這些年輕選票的優勢。若在接下來兩個月的時間，能維持這股能量，將線上高聲量轉換成線下的投票力量，高虹安勝出的機率就越來越高。
●作者：黎榮章／ QuickseeK輿情大數據創辦人
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
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