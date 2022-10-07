陳時中喊話萬華有痛可以說 黃珊珊：為選舉假裝聽人說話
台北市萬華地區，在過去疫情期間一直是較為嚴重的區域，防疫指揮中心當時甚至指稱「萬華是防疫破口」引發萬華地區民眾反彈。對此環南市場自治會長林勝東最近被問到，是否接受陳時中的道歉時，還是生氣表示「我把你揍一頓，再跟你道歉，你會接受嗎？」陳時中則回應自己沒有把誰揍一頓，「但是我覺得有痛可以跟我講」。對此台北市長參選人黃珊珊則反批陳時中「根本只是為了要參選，才假裝聽大家講話，但當萬華人在發出各種聲音的時候，請問你聽到了沒有？」
時任台北市副市長的黃珊珊，在疫情期間經常深入萬華地區視察疫情狀況，被問到陳時中「覺得有痛可以跟我講」的說法，黃珊珊則直呼萬華人的痛早就已經說，不但大聲的說，還敲鑼打鼓的說，那甚至翻桌子地說、拍桌子地說，但是他從來沒有聽見過，因為裝睡的人叫不醒。
「直到要參選了才來說『有痛跟他說』，你根本只是為了要參選，才假裝聽大家講話。」黃珊珊說，當萬華人在發出各種聲音的時候，請問你聽到了沒有？「我覺得這件事情現在來說嘴，萬華人其實並沒有忘記。」
至於針對陳時中近日把「抗中保台」的說法改變為「抗共保台」，被外界質疑在玩文字遊戲，黃珊珊則回應，維持台灣的主流價值，並帶給人民更好的生活才是真的，「每天搞意識形態，然後只想要切割撕裂這個社會，我覺得是沒有必要的。」黃珊珊說，陳時中的人設變來變去也不是一天兩天的事情，說法前後翻來覆去也不是新聞，「我覺得聽聽就好、看看就好，他講的內容大家真的不用太在意。」
※【NOWnews 今日新聞
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