直播／校園將採防疫新制！國慶連假疫情走勢 王必勝說明
中央流行疫情指揮中心昨（6）日公布國內新增46,484例COVID-19確定病例，分別為46,423例本土個案及61例境外移入；另確診個案中新增57例死亡。近期疫情升溫，不過指揮中心宣布校園防疫將在13日新制上路，國慶連假疫情會否有變，最新狀況，將在記者會上進一步說明。
教育部昨日宣布調整校園防疫措施，10月13日起若同住家人或室友確診，無症狀者有接種3劑疫苗便可採「0+7」，免居家隔離，持兩日內快篩陰性證明可到校上班上課，境外生也同步採取相關規定。由於沒打3劑疫苗者仍須採「3＋4」，前3天居家隔離不得到校，也引起家長擔憂會出現1班2制的狀況。
最新疫情概況，將於14:00指揮中心記者會，由指揮官王必勝說明，《NOWnews今日新聞》全程直播，帶您一同掌握。（編輯：倪浩軒）
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