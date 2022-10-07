選邊站？OPEC+減產200萬桶為難美國　國際油價持續上揚

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由於遭到美國制裁的俄羅斯副總理兼能源部長諾瓦克（Alexander Novak）也參與其中，令外界早已預期這場會議的結論恐非西方國家所樂見。OPEC+的這項決定也顯示出，該組織有意與俄羅斯站在一起，因為在組織層面上已經明確將石油與政治綁在一塊。
拜登才在7月訪問沙國，並與阿拉伯各國達成「幕後共識」，要求沙國每日增產75萬桶石油，以及阿聯酋每日增產50萬桶。沙國僅在8月稍微增產後，又「恢復原狀」，《紐約時報》報導指出，如今OPEC+再推動減產，明顯不將拜登政府放在眼裡。
對此，白宮表示，拜登對於OPEC+「短視近利」的做法十分失望，同時指示能源部持續釋出戰略儲油以平抑油價。但外界認為，拜登沒有任何工具能對沙國施加壓力，即使釋出戰略儲油，可能也只能將油價壓低到期中選舉後，並不能影響到沙國以及OPEC+國家對油價的操控能力。
而自OPEC+喊出減產後，國際油價也隨之上漲，紐約西德州中級原油上漲0.69美元或0.78%，收每桶88.45美元；布蘭特原油上漲1.05美元或1.1%，收每桶94.42美元。高盛更將今年布蘭特原油價格預測從每桶99美元，上調至104美元，並將2023年預測從108美元調至每桶110美元。