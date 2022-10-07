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選邊站？OPEC+減產200萬桶為難美國　國際油價持續上揚

▲OPEC+決定自11月起每日減產200萬桶，導致國際油價持續上揚。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲OPEC+決定自11月起每日減產200萬桶，導致國際油價持續上揚。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

2022-10-07 11:48:432022-10-07 11:49:55

石油輸出國家組織和盟國（OPEC+）5日在維也納總部舉行峰會，並決定11月起每日產量目標削減200萬桶，創下2020年疫情爆發以來最大減產幅度。OPEC+的這項決定，造成6日國際油價上漲1%，維持在3週高位。

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綜合外媒報導，以沙烏地阿拉伯的石油輸出國組織（OPEC）13個會員國，以及俄羅斯主導的10個盟國，5日在油國組織的維也納總部，舉行自2020年3月以來的首度面對面會議。在會議中，OPEC+決議自11月起每日減產200萬桶，相當於全球每日產量的2%。這將導致全球石油供應更吃緊並推升油價，連帶推升通膨，不僅不利於美國執政黨期中選舉選情，同時更打擊了西方削弱莫斯科油氣收入的努力。

由於遭到美國制裁的俄羅斯副總理兼能源部長諾瓦克（Alexander Novak）也參與其中，令外界早已預期這場會議的結論恐非西方國家所樂見。OPEC+的這項決定也顯示出，該組織有意與俄羅斯站在一起，因為在組織層面上已經明確將石油與政治綁在一塊。

拜登才在7月訪問沙國，並與阿拉伯各國達成「幕後共識」，要求沙國每日增產75萬桶石油，以及阿聯酋每日增產50萬桶。沙國僅在8月稍微增產後，又「恢復原狀」，《紐約時報》報導指出，如今OPEC+再推動減產，明顯不將拜登政府放在眼裡。

▲美國總統拜登15日飛抵沙烏地阿拉伯訪問，與王儲穆罕默德．沙爾曼等人會面，試圖修復競選時矢言因侵犯人權欲將沙烏地置為國際「賤民」的雙方關係。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國總統拜登7月曾訪問沙烏地阿拉伯，與王儲穆罕默德．沙爾曼等人會面，試圖修復雙方關係。（圖／美聯社／達志影像）
對此，白宮表示，拜登對於OPEC+「短視近利」的做法十分失望，同時指示能源部持續釋出戰略儲油以平抑油價。但外界認為，拜登沒有任何工具能對沙國施加壓力，即使釋出戰略儲油，可能也只能將油價壓低到期中選舉後，並不能影響到沙國以及OPEC+國家對油價的操控能力。

而自OPEC+喊出減產後，國際油價也隨之上漲，紐約西德州中級原油上漲0.69美元或0.78%，收每桶88.45美元；布蘭特原油上漲1.05美元或1.1%，收每桶94.42美元。高盛更將今年布蘭特原油價格預測從每桶99美元，上調至104美元，並將2023年預測從108美元調至每桶110美元。

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