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今開搶！全家拿鐵33元「無期限寄杯」　7-11買10送10補貨

▲全家超商今起至10月9日連續三天，門市推出大杯經典拿鐵2杯65元，平均33元、約5.9折，每人最多可買10杯，且開放APP寄杯「無期限」。（圖／記者黃韻文攝）
▲全家超商今起至10月9日連續三天，門市推出大杯經典拿鐵2杯65元，平均33元、約5.9折，每人最多可買10杯，且開放APP寄杯「無期限」。（圖／記者黃韻文攝）

記者黃韻文/綜合報導

2022-10-07 11:51:39

今天過後就是歡樂3天雙十連假，看準出遊、聚會商機，7-11舉辦「歡慶雙十」活動，APP特大杯美式、大杯冰燕麥拿鐵都是買10送10，由於太熱門，天天都完售，不過每日限量補貨，今天沒買到、明天快跟上。全家今（7）日起限時三天推出大杯經典拿鐵2杯65元，相當於5.9折，雖然不是半價、但卻能APP「無期限寄杯」，絕對是咖啡控必囤的珍寶。

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7-ELEVEN即日起至10月10日在門市推出「1010開心價」活動，買全店指定商品報電話，滿200元現折25元、滿400元現折50元、滿711元現折100元。門市並有大杯熱美式／大杯熱拿鐵、熱精品拿鐵／熱精品美式，同品項第二杯半價，冰黑糖珍珠燕麥奶（75元）第二杯10元、約5.7折，以及英式紅茶買1送1，都能搭配「1010開心價」滿額立折優惠。
 
在APP行動隨時取至10月10日前，共3款飲品每日限量買一送一，包括特大杯美式（60元）、大杯冰燕麥拿鐵（75元）、香鑽水果茶（70元）都是同品項買10送10，其中以美式、燕麥拿鐵最熱門，每天一開賣就被搶光，引起消費者怨聲載道，以為上架第一天就撲空，其實到10月10日活動結束前，每日凌晨0點都會更新APP庫存補貨開賣，且不是秒殺商品，至今日凌晨近1點仍能購買，不過也是在天亮前就完售，今天沒買到的人，凌晨記得打開APP搶購。

▲APP有特大杯美式、大杯冰燕麥拿鐵買10送10，每日限量開賣，活動前每日凌晨0點會更新APP庫存補貨，至今日凌晨00:45尚未完售。（圖／手機截圖）
▲APP有特大杯美式、大杯冰燕麥拿鐵買10送10，每日限量開賣，活動前每日凌晨0點會更新APP庫存補貨，至今日凌晨00:45尚未完售。（圖／手機截圖）
全家周末限定的「康康5」活動於今（7）日起跑，每周咖啡優惠也一同併入，今起至10月9日連續三天，門市祭出大杯經典拿鐵2杯65元（不限冷熱），平均單杯33元、約5.9折，雖不及買一送一半價幅度，但每人最多可買5組（共10杯），能全數存入APP寄杯跨店取，並且無兌換期限，以目前超商咖啡數位寄杯來說，「無期限」商品已可說是稀世珍寶，據了解，這並不屬於常態活動，預計接下來暫不會再推出「無期限」寄杯飲品，咖啡控快趁這波把庫存杯數補起來。

此外，APP隨買跨店取今（7）日起也同步開跑促銷，大杯特濃美式10杯328元、大杯特濃拿鐵10杯388元、濃靜岡抹茶拿鐵10杯350元，冰塊特大杯10杯100元，以上每會員各限購1組，兌換期限到明年3月31日。

▲「康康5」自10月7日至10月9日登場。（圖／全家提供）
▲「康康5」自10月7日至10月9日登場。（圖／全家提供）

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