今開搶！全家拿鐵33元「無期限寄杯」　7-11買10送10補貨

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在APP行動隨時取至10月10日前，共3款飲品每日限量買一送一，包括特大杯美式（60元）、大杯冰燕麥拿鐵（75元）、香鑽水果茶（70元）都是同品項買10送10，其中以美式、燕麥拿鐵最熱門，每天一開賣就被搶光，引起消費者怨聲載道，以為上架第一天就撲空，其實到10月10日活動結束前，每日凌晨0點都會更新APP庫存補貨開賣，且不是秒殺商品，至今日凌晨近1點仍能購買，不過也是在天亮前就完售，今天沒買到的人，凌晨記得打開APP搶購。
全家周末限定的「康康5」活動於今（7）日起跑，每周咖啡優惠也一同併入，今起至10月9日連續三天，門市祭出大杯經典拿鐵2杯65元（不限冷熱），平均單杯33元、約5.9折，雖不及買一送一半價幅度，但每人最多可買5組（共10杯），能全數存入APP寄杯跨店取，並且無兌換期限，以目前超商咖啡數位寄杯來說，「無期限」商品已可說是稀世珍寶，據了解，這並不屬於常態活動，預計接下來暫不會再推出「無期限」寄杯飲品，咖啡控快趁這波把庫存杯數補起來。
此外，APP隨買跨店取今（7）日起也同步開跑促銷，大杯特濃美式10杯328元、大杯特濃拿鐵10杯388元、濃靜岡抹茶拿鐵10杯350元，冰塊特大杯10杯100元，以上每會員各限購1組，兌換期限到明年3月31日。