118名幼兒誤打國光疫苗 北榮桃分院致歉：啟動關懷機制
桃園市衛生局昨（6）日下午緊急聲明指出，北榮桃園分院10月1日至2日在巨蛋體育館提供流感疫苗、莫德納疫苗接種服務，結果有118名幼兒接種流感疫苗的時候，誤打成國光疫苗，而3歲以下幼兒並非該疫苗接種對象。對此，北榮桃園分院今（7）日回應，因內部管理與資訊傳達有疏失，院方要表達最深的歉意。
臺北榮民總醫院桃園分院於10月1日及2日支援桃園市政府衛生局，於桃園巨蛋設置流感疫苗接種站，然而卻有118位3歲以下幼兒，因為院方疏失接種國光疫苗。院方表示，配合衞生局相關防疫政策，疫情期間協助新冠疫苗施打共58萬劑為桃園最多，因內部管理與資訊傳達有疏失，發生此事件，已深刻檢討流程及加強管理，對於此事件造成桃園市民的不安，院方要表達最深的歉意。
北榮桃園分院說明，疫苗雖然都有一定的安全性和有效性，但國光疫苗適用對象尚未涵蓋到3歲以下孩童，獲知此資訊後，該院業已啟動追蹤關懷機制，主動聯繫家長，專人專線0919961996、0976731657提供24小時諮詢，並建立醫療綠色通道，針對身體不適之幼兒提供後續優先且免費的就醫服務。該院10月6日當日已撥打電話關懷118位幼兒家屬，撥通116人，身體大都無不適，除其中1人流鼻涕、1人腸胃炎，與疫苗接種均無直接相關。院方將全力持續關懷接種幼兒之健康狀況，針對此次事件承諾會做最妥適的處理，造成民眾不安，深感歉意。