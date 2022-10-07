快訊／本土確診＋50710！死亡個案增52人　境外移入69例

我是廣告 請繼續往下閱讀
指揮中心指出，今日新增52例本土病例死亡個案，為30例男性、22例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、51例具慢性病史、36例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年6月8日至10月4日，死亡日期介於6月17日至10月4日。
指揮中心說明，今日新增69例境外移入個案中，36例男性，33例女性；年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自美國(4例)，中國、泰國及土耳其(各2例)，韓國、新加坡及越南(各1例)移入，另56例感染國家調查中。入境日期介於今年9月6日至10月6日。
指揮中心統計，截至目前國內累計18,257,104例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含11,471,708例排除)，其中6,782,664例確診，分別為35,254例境外移入、6,747,356例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計11,389例COVID-19死亡病例，其中11,373例本土，個案居住縣市分布為新北市2,365例、臺北市1,265例、臺中市1,156例、高雄市1,061例、桃園市872例、臺南市857例、彰化縣651例、屏東縣460例、雲林縣353例、南投縣348例、苗栗縣305例、嘉義縣275例、基隆市251例、宜蘭縣238例、花蓮縣200例、新竹縣186例、嘉義市184例、臺東縣160例、新竹市131例、澎湖縣34例，金門縣21例；另16例為境外移入。
指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。