科技連線、未來驚艷！國民黨竹竹苗縣市長提聯合政見

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朱立倫說，國民黨在新竹市、苗栗縣同樣提名實實在在、清清白白的候選人：林耕仁在基層服務二十多年，深知新竹市要發展就必須跟竹縣及苗栗結合；謝福弘也是在水利會工作了幾十年，也認為苗栗應該與新竹結合，成為客家文化發展的重鎮並共同發展科技。三位縣市長參選人的共同特色就是中道理性、穩健務實，而且都充分瞭解地方，更充滿熱情。
新竹市長參選人林耕仁表示，新竹市的交通長期以來被民眾詬病，主因就是政黨不同，造成合作變成空談，未來竹竹苗若能合作，一定能夠創造民眾的福氣；此外，在醫療環境方面，新竹市擁有四大醫院分院的醫療資源，未來三縣市將共同爭取設立醫學中心，來照顧竹苗100多萬人口。
林耕仁強調，應開闢竹科、竹南科學園區至銅鑼園區的科技廊帶，讓這些科技園區的從業人員能快速連接，也主張結合三縣市打造舒適減壓的環境，讓市民都能宜居宜住；在客家文化方面，也將結合竹縣與苗栗，讓客家文化更茁壯。目標是讓竹竹苗民眾都能安居樂業。
被稱為「領頭羊」的新竹縣長楊文科表示，只要有科技產業進駐，就能帶來地方繁榮、人民富庶，科技走廊對桃竹竹苗切身相關，他會積極擴展並自行解決供電和用水問題。此外，他要求中央應讓楊頭高架道路盡速動工，並規劃機捷延長至竹科再到銅鑼科，如此可結合新竹縣市捷運系統，高速公路塞車問題便可有效解決。他強調「道路若通，人就通，錢就通，貨就出得去，錢就進得來」。
楊文科指出，竹竹苗156萬人中，客家人就佔55.32％，客家文化是竹竹苗最優先事項。「語言失，文化滅，族群亡」，客家話已式微，因此竹竹苗三縣市長都有共同認識，一定要復振客語，有客語，才有客家文化，才有客家人。明年除客家博覽會外，竹竹苗還將爭取世界客家論壇，要將客家文化發揚光大。
苗栗縣長參選人謝福弘表示，若他當選縣長，一定將苗栗南北呼應，打造科技廊道，讓竹南與銅鑼兩大科學園區使苗栗科技產業更快速擠進世界潮流。此外，他將打造關鍵樞紐的工商廊帶，由於苗栗距離新竹與台中之高速公路車程僅十幾分鐘，他要利用交通便利優勢，將人才、資金、商業、物流、倉儲通通帶進苗栗，讓苗栗產業打下良好基礎。
謝福弘強調，國民黨一直是苗栗縣最好的朋友，黨中央所提名的人選絕對能為人民創造幸福，他是國民黨堂堂正正提名的候選人，「11月26日，謝福弘將帶領全苗栗的鄉親守住藍天，繼續撰寫藍天、藍軍持續執政的傳奇歷史！」
國民黨竹竹苗三縣市長候選人隨後一齊提出「科技產業再發展」、「跨域交通要建設」、「客家文化續發揚」、「竹竹苗醫療共好」、「回饋基金助農業」五大共同政見，主張打造竹竹苗科技產業廊帶，帶動地方繁榮發展；爭取桃園機場捷運向南延伸；三縣市合作傳承及推廣客家文化；提升竹竹苗非都會區醫療量能；建立適當回饋機制幫助農業生產環境發展等。
記者會最後，朱立倫、黨秘書長黃健庭及三位縣市長人手一台IPAD，拼出「竹竹苗勝利」五字，並共同高呼「竹竹苗勝利」展現三縣市齊心串連，1126竹竹苗必將團結勝選的強烈氣勢。