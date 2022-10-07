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樂天新歌超洗腦！林襄燦笑放送迷人Wink　粉絲心動：好香

▲林襄（右）和菲菲在樂天新歌《Rise Up》裡表現吸睛。（圖／翻攝自林襄IG）
▲林襄（右）和菲菲在樂天新歌《Rise Up》裡表現吸睛。（圖／翻攝自林襄IG）

記者江芷稜/綜合報導

2022-10-07 12:25:392022-10-07 12:50:02

樂天桃猿啦啦隊再度爆擊球迷的心！樂天女孩們的最新單曲《Rise Up》MV今（7）日出爐，伴隨歡樂輕快旋律，女孩們熱血起舞，用甜美嗓音號召粉絲一起加油應援，影片短短時間點閱率突破上萬次，超夯人氣成員林襄對著鏡頭眨眼放送Wink，讓粉絲瞬間心動，直呼：「真的好香！」

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▲林襄俏皮眨眼，可愛指數破表。（圖／翻攝自Rakuten Girls　YouTube）
▲林襄俏皮眨眼，可愛指數破表。（圖／翻攝自Rakuten Girls　YouTube）
▲樂天女孩林襄對著鏡頭拋媚眼，讓球迷直呼真香。（圖／翻攝自Rakuten Girls　YouTube）
▲樂天女孩林襄對著鏡頭拋媚眼，讓球迷直呼真香。（圖／翻攝自Rakuten Girls　YouTube）
影片裡，每個樂天女孩笑容甜美，一舉手一投足都是活力十足，其實拍攝工作並不輕鬆，林襄在IG限時動態透露，這次拍攝從白天拍到晚上，花費18個小時完成，成員們連換了啦啦隊裙裝、褲裝、與時尚設計師詹朴聯名款等3種不同隊服上場，跳起整齊劃一的舞蹈，並扮演球員角色登場，揮擊出全壘打，洋溢青春活力。

MV後面有彩蛋拍攝花絮，樂天女孩們在大太陽底下的球場拍攝，跳完滿頭大汗之外，還要演出接球追逐動作，相當辛苦。林襄在IG釋出幾張花絮照，文字寫著「好累」、「好餓」，低頭嘟嘴模樣讓人心疼，粉絲則狂讚她可愛，一個轉身、眨眼、微笑就讓人受不了。

▲林襄釋出拍攝花絮照，她低頭說好累。（圖／翻攝自林襄IG）
▲林襄釋出拍攝花絮照，她低頭說好累。（圖／翻攝自林襄IG）
▲MV拍攝長達18小時，林襄釋出花絮照，直呼真的好餓。（圖／翻攝自林襄IG）
▲MV拍攝長達18小時，林襄釋出花絮照，直呼真的好餓。（圖／翻攝自林襄IG）
樂天球隊也安排啦啦隊女神們輪流擔綱C位，展現個人魅力，筠熹、詩媛、菲菲、籃籃、琳妲都有球迷各擁其主，歌曲上線後，讓所有球迷都獲得滿足，粉絲狂刷留言區讚美，「每一位樂天女孩都好甜美可愛，歌曲動感輕快的感覺真的好好聽」、「不愧是中職最美啦啦隊，太吸睛了！」

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