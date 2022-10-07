2022九合一大選
COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

連假去哪玩？巨型米奇、米妮現身台南　迪士尼慶典新亮點

▲巨型米奇、米妮現身台南，陪你一起歡度國慶連假。（圖／台灣華特迪士尼提供）
▲巨型米奇、米妮現身台南，陪你一起歡度國慶連假。（圖／台灣華特迪士尼提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

2022-10-07 12:31:39

2022迪士尼慶典「米奇與好朋友CHILL遊台南」開展至今超70萬參觀人次，除了超萌Tsum Tsum水上氣球成熱門打卡點外，官方6日公布神秘驚喜，10公尺巨型米奇、米妮加入行列，也別錯過精彩的夜間燈光秀。此外，宜蘭傳藝園區推出10月10日國慶寶寶免費入園，名字有「雙、十、國、慶」任一字，憑身分證或相關證明文件，整個十月都可享普通門票買一送一優惠。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲15公尺巨型Tsum Tsum水上氣球降臨安平碼頭。（圖／迪士尼台灣FB）
▲15公尺巨型Tsum Tsum水上氣球相當吸睛外，還有「米奇造型七彩光球森林」展區。（圖／迪士尼台灣FB）
水上TSUM TSUM看不夠？舉辦在台南的迪士尼慶典，驚喜宣布10公尺巨型米奇米妮超萌現身，另外，廣場上「米奇造型七彩光球森林」展區，也會在特定時間帶來夜間燈光秀，讓遊客除了打卡、拍照外，還能觀賞到美麗的夜色搭配炫麗的燈光。

【燈光秀時間】
日～四 18:00～20:00，每半小時一次
五、六18:00～21:00，每半小時一次

▲「迪士尼周邊快閃店」
▲現場還有期間限定的「迪士尼周邊快閃店」可以逛。（圖／迪士尼台灣FB）
周邊也規劃一系列拍照區，包括高飛、布魯托、奇奇蒂蒂等主題打卡點，融入安平老街、安平古堡等人氣古蹟，讓迪士尼粉絲漫步古色古香的街道時，尋找在各處的迪士尼經典角色合影；現場還有期間限定的「迪士尼周邊快閃店」可以逛，也別忘了將獨家限定紀念幣帶回家收藏。

【快閃店營業時間】
一～四 12:00-20:00
五 12:00～21:00
六 10:00～21:00
日 10:00～20:00

除了台南有可愛必拍的迪士尼慶典外，國慶連假也可以到宜蘭傳藝園區秋遊，只要是10月10日出生的國慶寶寶可享免費入園；名字有「雙、十、國、慶」任一字的遊客，十月份可享普通門票買一送一。而在10/8(六)至10/10(一) 連假期間，限時開辦賀壽打鐵日市集，為了國慶日以及亞太傳統藝術節20週年邀請異國手工藝、派對必備的生日氛圍小物，快來參加一場熱鬧的生日派對吧！

▲宜蘭傳藝園區推出國慶優惠活動，國慶寶寶當天免費入場。（圖／品牌提供）
▲宜蘭傳藝園區推出國慶優惠活動，國慶寶寶當天免費入場。（圖／品牌提供）

《天竺鼠車車》第二季來了！萌翻造景現身三井OUTLET

雙十連假登場！「2022高雄動漫節」將開展　重點優惠搶看

漫畫版《原子少年》爆紅！受邀金漫獎特展 窺探後台秘辛

2022臺北時裝週「Beauty前夜祭」！熱門保養、彩妝大方送

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀