連假去哪玩？巨型米奇、米妮現身台南 迪士尼慶典新亮點
2022迪士尼慶典「米奇與好朋友CHILL遊台南」開展至今超70萬參觀人次，除了超萌Tsum Tsum水上氣球成熱門打卡點外，官方6日公布神秘驚喜，10公尺巨型米奇、米妮加入行列，也別錯過精彩的夜間燈光秀。此外，宜蘭傳藝園區推出10月10日國慶寶寶免費入園，名字有「雙、十、國、慶」任一字，憑身分證或相關證明文件，整個十月都可享普通門票買一送一優惠。
水上TSUM TSUM看不夠？舉辦在台南的迪士尼慶典，驚喜宣布10公尺巨型米奇米妮超萌現身，另外，廣場上「米奇造型七彩光球森林」展區，也會在特定時間帶來夜間燈光秀，讓遊客除了打卡、拍照外，還能觀賞到美麗的夜色搭配炫麗的燈光。
【燈光秀時間】
日～四 18:00～20:00，每半小時一次
五、六18:00～21:00，每半小時一次
周邊也規劃一系列拍照區，包括高飛、布魯托、奇奇蒂蒂等主題打卡點，融入安平老街、安平古堡等人氣古蹟，讓迪士尼粉絲漫步古色古香的街道時，尋找在各處的迪士尼經典角色合影；現場還有期間限定的「迪士尼周邊快閃店」可以逛，也別忘了將獨家限定紀念幣帶回家收藏。
【快閃店營業時間】
一～四 12:00-20:00
五 12:00～21:00
六 10:00～21:00
日 10:00～20:00
除了台南有可愛必拍的迪士尼慶典外，國慶連假也可以到宜蘭傳藝園區秋遊，只要是10月10日出生的國慶寶寶可享免費入園；名字有「雙、十、國、慶」任一字的遊客，十月份可享普通門票買一送一。而在10/8(六)至10/10(一) 連假期間，限時開辦賀壽打鐵日市集，為了國慶日以及亞太傳統藝術節20週年邀請異國手工藝、派對必備的生日氛圍小物，快來參加一場熱鬧的生日派對吧！