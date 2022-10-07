篠崎泫吊掛空中！「雙腳瘀血」傷勢曝 吳宗憲驚喊很危險
台日混血女星「篠崎泫」外型清純可愛，2013年以女團Twinko出道，2019年參加《娛樂百分百》節目狼人殺單元走紅，IG坐擁56萬名粉絲，臉書更有73萬人追蹤。她最近在節目《小明星大跟班》舞蹈比賽單元中，敬業以「超高難度」空中鋼環特技表演獲得觀眾一致好評，卻也使自己「雙腳瘀血」，雙手也破皮，就連主持人吳宗憲都驚呼「很危險」。
篠崎泫日前上節目《小明星大跟班》參加性感舞蹈比賽，為了「空中鋼環特技」表演，她練習到全身瘀血，就連手腳也都破皮。她也透露在學的過程好幾次差點從空中掉下來，過程甚至沒有什麼保護措施。
從影片中可以看到，篠崎泫和舞伴上鋼環以後緩緩上升，兩人身上都沒有繫上安全繩或是任何保護措施，全靠自身力量在鋼環上保持平衡。兩人還在高空中做出許多高難度動作，雖然唯美卻也十分危險，且在鋼環不斷旋轉之下，更是硬生生增添舞蹈難度，最後，他們以雙腳勾住鋼環，以「吊掛姿勢」懸在半空中結束表演，讓在場來賓驚呼聲不斷。
表演結束後，主持人吳宗憲也發現篠崎泫的雙腿全都是瘀血，更直呼舞蹈動作「很危險」。對此，篠崎泫5日也在IG發文，透露這次表演是讓她耗盡元神、挫折感最大、身體痛到像是被卡車輾過一般的表演。當時確診康復4天的篠崎泫，在身體最虛的時候接下通告，且要在12小時學會到演出，還是一個她從未接觸過、具高危險性、需要極大體力、須克服暈眩的空中鋼環特技。
篠崎泫說，雖然自己不是專業特技表演人員，加上給的練習時間太短、太危險沒有防護措施、尾椎摔碎過有陰影、先天性貧血會暈眩、剛確診完體力不堪等，「我有100個合理的理由可以say no或草草了事，都說得過去，但可能潛意識裡不服輸的個性又控制了我，喘著累著叫著餓著痛著哭著，還是默默學會了，雖然表演仍然不盡完美，卻是唯一完整的一次」，超敬業、不放棄的精神也讓眾多粉絲讚翻。（編輯：郭佩蓉）