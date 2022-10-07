誘騙國人到柬埔寨應徵　8男女偽造「小黃卡」

南部打擊犯罪中心於今年8月間接獲情資，指稱林姓男子參與、從事詐欺及人口販運集團，以不實的話術及訊息誘使國人應徵，並提供偽造COVID-19疫苗接種紀錄卡(小黃卡)，矇騙查驗人員通關，警方連月逮捕8名男女，依人口販運等罪嫌移送法辦。其中集團林男及會計賴女，聲請羈押禁見獲准，其餘成員為地檢署裁定以新臺幣1萬元至8萬元不等交保候傳。
檢警查出，賴姓（23歲）、簡姓（25歲）、陳姓（22歲）、周姓（26歲）4女子，涉嫌誘騙誤入陷阱的男女赴柬埔寨，再由林姓（33歲）、翁姓（31歲）、簡姓（38歲）、朱姓（32歲）4名男子代辦護照、接送受騙人到機場搭機，但受騙男女因不少人沒打滿3劑以上的新冠疫苗，便由當集團會計的賴姓女子在網路截下新北市診所的黃卡，涉嫌偽造打3劑疫苗的黃卡，讓受騙男女可以在機場通過查驗赴柬。
刑事局偵八隊南部打擊犯罪中心等單位，在受騙男女回國後，查出人口販運集團第一線成員，在9月間分別在台中、屏東等地，逮捕賴、林等4男4女，依人口販運、恐嚇取財及違反護照條例等罪嫌，移送屏東地檢署偵辦，其中集團林男及會計賴女，經屏東地檢署檢察官向屏東地方法院聲請羈押禁見獲准，其餘成員為地檢署裁定以新臺幣1萬元至8萬元不等交保候傳。
據警方調查發現，至少50名男女看到人口販運集團在臉書等社群張貼的廣告，稱「至柬埔寨從事打字工作，底薪1個月新台幣4萬5，另有獎金，合法工作」，便應徵出國，由集團第一線的男女代辦護照、代訂機票，監送到機場搭機赴柬埔寨，一到柬埔寨便遭扣留護照、剝奪自由，拘禁在詐騙集團在柬埔寨的園區，從事電信詐騙工作，如果沒達成績效便遭體罰，如果要回台，便要家屬付贖金，或以恐嚇轉賣他國的手段令家屬就範匯款。