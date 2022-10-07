馬英九抨擊「台灣國慶日」　曹興誠嗆：中國人欺負台灣人

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相關事件持續發酵，之前宣布要贊助6億元給黑熊學院抗中保台的曹興誠以「請問中國人馬英九，你要欺負台灣人到什麼時候？」為題發文，抨擊馬英九講這些話，背後還是那套「反獨」：即「雙岸同屬一個中國，領土不可分割」。他說，過去因為蔣氏父子反獨反共，如果台灣獨立了，與中國互不隸屬，就無法再「反攻大陸，消滅共匪」。
但曹興誠認為，1970年，中共奪得聯合國代表席次，蔣氏「反攻復國」就已經絕望，但有心人士卻依舊堅持「一個中國、反對台獨」，結果讓中共取得吞併台灣的藉口，陷台灣人民於「一個中國」的陷阱裏，飽受中共的威脅霸凌，強調這是蔣氏父子對台灣人民之大虧欠、大不義。
曹興誠指出，台海兩岸一邊一國、分離分治已經73年，而台灣於1991年廢除動員戡亂條例，等於就是承認了中華人民共和國存在的事實。後來，1999年前總統李登輝宣示兩岸是國與國之間的關係，陳水扁也提出一邊一國，蔡英文則提出兩國互不隸屬，曹認為這些努力，都在擺脫「一個中國」的陷阱，而台灣民眾也高度贊成，後來台灣突圍中共的文攻武嚇，在國際知名度越來越大，台灣也得到國際上越來越多的同情和支持。
曹興誠進一步指出，1949年以後，世界上已經沒有所謂「一個中國」。現在海峽西邊在中共統治下，民眾為臣為奴，反觀海峽東方的台灣已經躍升成為文明的公民社會，人人平等，自由自在。那些「一個中國」的言論，只是國、共兩黨內鬥至死方休的誓言，關台灣百姓何事？
曹興誠抨擊過去國民黨強迫台灣人民參與國、共內戰，讓台灣人在軍事戒嚴、白色恐怖之中度過半個世紀，而現在台灣已經成為中國百姓欣羨的民主社會，他請問馬英九，「你為何還要用『一個中國』或『一中憲法』把台灣綁在內戰的火藥桶上？」
曹興誠還說，今天中華民國要避免被對岸消滅，當然要高唱兩國論，要避談「一個中國」，還要多用「台灣」來取代中華民國，不懂為何馬英九要反對？曹甚至痛批馬，「你天天講一個中國，表示你是『中國人』，請問你這位中國人，到底要欺負台灣人到什麼時候？」
曹興誠也說馬英九講一中憲法是禍害台灣人的條例，「你還有道德良知嗎？」最後提醒馬英九，還享用著優渥的台灣總統退休待遇，那可是台灣人民的血汗喔。