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馬英九抨擊「台灣國慶日」　曹興誠嗆：中國人欺負台灣人

▲前總統馬英九認為中央不要再以「Taiwan National Day」（台灣國慶日）作為國慶的英文名稱，但卻遭曹興誠反嗆「是中國人欺負台灣人」。（圖／NOWnews資料照片）
▲前總統馬英九認為中央不要再以「Taiwan National Day」（台灣國慶日）作為國慶的英文名稱，但卻遭曹興誠反嗆「是中國人欺負台灣人」。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

2022-10-07 13:19:59

國慶日即將到來，前總統馬英九昨（6）日po文表示，不要再以「Taiwan National Day」（台灣國慶日）作為國慶的英文名稱。但聯電前董事長曹興誠不以為意，今（7）日對外指出，台海兩岸一邊一國、分離分治已經73年，今天中華民國要避免被對岸消滅，當然要高唱兩國論，要避談「一個中國」，還要多用「台灣」來取代中華民國，不懂為何馬英九要反對？曹抨擊馬「根本就是中國人在欺負台灣人。」

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前總統馬英九昨在臉書呼籲，希望總統蔡英文在國慶日看板，不要再以「Taiwan National Day」（台灣國慶日）作為國慶的英文名稱。而馬英九今日上午參加北市議員參選人高揚凱總部成立大會時致詞指出，「中華民國總統到處寫台灣國慶日，這非常不正當。」馬認為蔡總統怎麼可以講這個話，「我們的國土包括大陸」。

相關事件持續發酵，之前宣布要贊助6億元給黑熊學院抗中保台的曹興誠以「請問中國人馬英九，你要欺負台灣人到什麼時候？」為題發文，抨擊馬英九講這些話，背後還是那套「反獨」：即「雙岸同屬一個中國，領土不可分割」。他說，過去因為蔣氏父子反獨反共，如果台灣獨立了，與中國互不隸屬，就無法再「反攻大陸，消滅共匪」。

但曹興誠認為，1970年，中共奪得聯合國代表席次，蔣氏「反攻復國」就已經絕望，但有心人士卻依舊堅持「一個中國、反對台獨」，結果讓中共取得吞併台灣的藉口，陷台灣人民於「一個中國」的陷阱裏，飽受中共的威脅霸凌，強調這是蔣氏父子對台灣人民之大虧欠、大不義。

曹興誠指出，台海兩岸一邊一國、分離分治已經73年，而台灣於1991年廢除動員戡亂條例，等於就是承認了中華人民共和國存在的事實。後來，1999年前總統李登輝宣示兩岸是國與國之間的關係，陳水扁也提出一邊一國，蔡英文則提出兩國互不隸屬，曹認為這些努力，都在擺脫「一個中國」的陷阱，而台灣民眾也高度贊成，後來台灣突圍中共的文攻武嚇，在國際知名度越來越大，台灣也得到國際上越來越多的同情和支持。

曹興誠進一步指出，1949年以後，世界上已經沒有所謂「一個中國」。現在海峽西邊在中共統治下，民眾為臣為奴，反觀海峽東方的台灣已經躍升成為文明的公民社會，人人平等，自由自在。那些「一個中國」的言論，只是國、共兩黨內鬥至死方休的誓言，關台灣百姓何事？

曹興誠抨擊過去國民黨強迫台灣人民參與國、共內戰，讓台灣人在軍事戒嚴、白色恐怖之中度過半個世紀，而現在台灣已經成為中國百姓欣羨的民主社會，他請問馬英九，「你為何還要用『一個中國』或『一中憲法』把台灣綁在內戰的火藥桶上？」

曹興誠還說，今天中華民國要避免被對岸消滅，當然要高唱兩國論，要避談「一個中國」，還要多用「台灣」來取代中華民國，不懂為何馬英九要反對？曹甚至痛批馬，「你天天講一個中國，表示你是『中國人』，請問你這位中國人，到底要欺負台灣人到什麼時候？」

曹興誠也說馬英九講一中憲法是禍害台灣人的條例，「你還有道德良知嗎？」最後提醒馬英九，還享用著優渥的台灣總統退休待遇，那可是台灣人民的血汗喔。

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