綠營推政績動畫！鄭運鵬暖配音 「育兒六利多」運轉桃園
民進黨今（7）日在桃園市長參選人鄭運鵬「桃園市育兒政策」記者會上，公布第二支政績系列影片－「陪伴你，與孩子一起成長」。片中由鄭運鵬配音，以動畫形式，刻畫出初為家長的憂慮與快樂，也談民進黨執政下，為減輕父母壓力推出的育兒政績。
民進黨日前公布首支政績影片「原來，我們一起走了這麼遠」，邀請台北市長參選人陳時中配音，細數疫情期間，台灣人歷經實名制、口罩和疫苗施打等過程，回顧防疫艱辛。第二支政績影片「陪伴你，與孩子一起成長」則於今日公佈，片中描述養育孩子的過程，從產檢、居家育兒到孩子入學，與伴侶一起度過的辛苦卻又甜蜜的考驗。在養育的過程中，政府所規劃的補助則成為了讓父母更自信往前走的原因之一。
身為人父的鄭運鵬表示，只要是父母，都會有相同的擔心，這是不分黨派的共同心情。鄭運鵬也說，桃園市是今年全台出生率最高的城市，也是育兒津貼的領頭推行城市，這不僅表示桃園是一個宜居城市，也表示政府的育兒政策正面提升了生育率。
鄭運鵬表示，政府和社會的支援，是幫助年輕父母願意生養的助力，因此他提出「育兒六利多」，公托多、公園多、待遇優、更好托、輕鬆托、延長托，以及「育兒三大加碼」兒童樂園、弱勢媽媽陪產的協助、罕見疾病孩童的補助，希望能當「爸媽的好神托」。
記者會中，民進黨副秘書長、鄭運鵬政策平台召集人林飛帆表示，民進黨政府執政以來，持續推動改善育兒相關的補助政策，包含不孕症的治療補助、增加產檢補助的項目、調高育兒津貼到5000元，9月底已經入帳，許多家長應該都有收到。此外，行政部門也努力增加平價托育名額，讓家長在育兒的過程中都能受到幫助。
林飛帆補充，此外，民進黨也力推班班有冷氣，並透過校園電力的改善，讓校校能發電，以及增加營養午餐的補助，讓育有學齡前、後孩子的家長，都能得到幫助，減輕育兒的壓力。