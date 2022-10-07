王瞳消失52天重啟臉書！想到艾成顫抖淚崩：沒人能取代他
艾成8月17日意外驟逝，讓老婆王瞳心情哀痛，在社群平台上銷聲匿跡至今52天，她今（7）日重啟臉書，述說這段日子的心情，坦言沒有出現在臉書上，不是因為害怕謾罵與霸凌，「而是我還沒有真正準備好面對失去他的『那一天』，以及未來的『每一天』，從8/17那一天起到現在，我不知道我怎麼過來的」。
王瞳心痛地說，真的很想艾成，滿腦子都是他，「這50幾個夜不能寐的日子，靠著身心科醫師開立的藥物入眠，每個早晨一睜開眼睛，應該就能看到你的笑容，聽到你喚我寶貝的聲音說，我幫妳買了早餐」，到了中秋節那天，聽到《但願人長久》這首歌，內心只有碎裂、再碎裂的感覺。
自相識至今逾10多年，艾成幾乎把王瞳列為人生的第一順位，願望就是娶她回家，自從艾成離開後，外界都說王瞳失去「世界上最愛她的人」。在這段相愛之路上曾有動搖，王瞳仍自剖心聲，「這世上沒有人可以取代他在我心中的位子，相遇這十幾年的時光，我們一起度過許多的難關。他的地獄之旅，我陪著他，我的黑暗低谷，他陪著我。我們早已是一體，不論世人用任何的言詞，都無法定義我們的愛情。」
王瞳表示，即使艾成不在身邊，仍能感受到他的愛，因為老公的夢想是唱歌，她願意堅定地活下去，延續艾成的夢想，「代替他做榮耀的見證，因為我是他最愛的寶貝」，她將在10月10日舉辦餐會傳遞福音，分享兩人故事，希望將來見面的時候，不會丟蔡先生的臉，「此刻，我連打『艾成』這兩個字，都在顫抖，眼淚不停落下，我還沒有準備好，但是我會勇敢」。