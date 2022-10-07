駁炒作自殺議題　柯志恩：這是對我的人格謀殺

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柯志恩指出，該聯署書影射柯陣營透過媒體、網路、自媒體等途徑，公布自殺方式且利用不斷扭曲而刺激的選舉言論傷害遺族，這是不實且荒誕的指控，柯志恩臉書在今年9月5日臉書是提出衛生福利部的「公開統計數據」，呼籲高雄市府應積極應對處理，9月15日的臉書貼文則是因為社會新聞的報導，是再次提醒市府應重視相關問題，絕不可放任為之。
柯辦說，特定人士企圖影射國民黨挑起自殺問題並大加炒作，不但並非事實更是蓄意抹黑，國民黨陣營根本沒有公布自殺方式誘發模仿效應，又遑論違反《自殺防制法》規定，柯志恩的言論絕對經得起檢驗，柯志恩強調，若有心人士企圖繼續以不實言論繼續抹黑她，把她沒有說過的話硬塞到她嘴裡，未來將不排除採取法律行動，以正視聽。
柯辦並指出，陳其邁市長過去擔任民進黨發言人時，也曾提出衛生署（現衛生福利部）的統計數據，並據以指責執政黨施政不力，造成人民痛苦，乃至做出自殺輕生的舉措。難道陳其邁過去可以痛罵馬政府，柯志恩不能質疑陳市長？「只許州官放火、不許百姓點燈」莫過如此！柯志恩強調，陳其邁市長鴕鳥心態，視而不見，粉飾太平，甚至運用政治力企圖抹黑對手，這才是真正的選舉操作！
對此，被指涉的醫師林耕新則指出，目前精神心理專業人士已140人連署，對於柯志恩揚言提告，他說沒意見，他只是針對該議題作專業表述，無關政黨，他還是要呼籲「四要四不要」，四要：1、要尊重專業；2、要仁慈對待民眾殤痛，尤其自殺者遺族；3、要談如何促進心理健康的正面議題；4、要遵循WHO報導自殺新聞「六要六不要」，至於四不要則是，1、不要做為選舉操作議題；2、不要討論自殺方法、地點等細節；3、不要簡化自殺原因；4、不要用聳動字眼「浮屍」。
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