台大新校長今晚出爐！遴選最終投票、6人將進行兩輪廝殺

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後續台大在8月中旬舉辦5場治校理念說明會，9月6日由校務會議代表針對候選人進行推薦投票，依獲得所有校務會議代表（172人）中1/3同意（58票）即可獲得推薦，共有李百祺、郭大維、陳文章、黃瑞仁、葉丙成、楊志新等6人進入第二輪。
現任研發長李百祺曾於美國矽谷工作，擁有多年業界經驗，他的治校理念強調鬆綁和重建課程，加速院學士和校學士模式。郭大維曾任台大代理校長，在一年間帶領台大完成大學評鑑、申請高教深耕計畫等，其治校政見盼推動「虛實雙校園」連結國際夥伴、產學單位、校友等打造NTU循環圈。
陳文章曾任國家講座主持人，擁有多項發明專利，治校理念談到，欲提供每年至少100名學生赴世界前50名大學學習，並盼增加全英語學士學程以及建立中學聯盟。來自醫學院的黃瑞仁，強調服務偏鄉醫療的經驗，提到自己善於「傾聽」，並提出自由第二主修、設置「門急診綠色通道」等政策。
同樣來自醫學院的楊志新今年獲得世界肺癌研究大會頒發特殊貢獻獎，是台灣第一人，學術能力備受肯定。他的治校理念盼提升多元入學和提攜新移民二代、將把畢業學分從128降到100甚至80，把課堂留給師生交流、自由思考和解決問題。
6名候選人中最年輕也最具知名度的葉丙成，曾開發線上遊戲學習平台PaGamO，在海外拿下教學創新大獎。他盼將台大打造成亞洲第一教授學院，與國際大師合作並引入團隊、人事、品牌、社會資本等資源。
台大校長遴選委員在9月中旬，針對通過校務會議推薦的校長候選人的同事等相關人士進行訪談，10月初再逐一與候選人面談，今天召開會議，針對6人進行投票，將進行兩輪投票，第一輪先選出2名得票數較高候選人，第二輪針對2名得票數較高候選人，以每位委員圈選1人方式，獲得過半支持才能當選台大校長。