男星穿內褲趴趴走！體悟人生真諦 原因竟是可以到處尿尿
有「蘇格蘭甜心」之稱的路易斯卡柏狄（Lewis Capaldi）在2019年以一曲《Someone You Loved》走紅。近日他帶著睽違3年的全新單曲《Forget Me》回歸樂壇，以渾然天成的幽默感著稱的他，也在近期的訪問中透露急速成名後，某次在廁所「解放小便」的過程中體悟他個人成名的真諦。
面對迅速且接連而來的成就，路易斯坦言直到一次借廁所的經驗，才發現自己真的出名了，「有一次我剛從第一家酒吧喝完準備前往下一家的路上，我因為尿急就走進一家便利商店想借廁所，店員回覆『我們沒有廁所可以外借，但，你是路易斯卡柏狄嗎？』我就說沒錯我就是，店員就說那你可以使用我們的員工廁所。」這個平凡但至關重要的「名人特權」，讓他悟出成名的真諦，開玩笑說﹔「當我在解放的同時，我瞬間明白我出名了，而好處就是可以到處尿尿。」
在全新單曲《Forget Me》發行前，唱片公司在全球多國推出路易斯身穿內褲的戶外廣告來幫新曲造勢，歌曲MV更是以同一件內褲性感上陣，然而歌曲靈感其實是來自路易斯在結束一段感情關係一年後，仍然沒有放下對方的心情。路易斯形容：「分開後我還是有追蹤她的IG，貼文中的她看起來已經完全走出分手的陰霾，這讓我覺得超不爽！我心裡有點不平衡，覺得為什麼她的生活過得充實自在，好像已經忘了我一般，而我卻還在低谷。」