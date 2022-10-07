台股開低走低終場跌189點 電子熄火、觀光航空紅通通
美國聯準會官員持續放「鷹」，美股四大指數昨（6）日走跌，今（7）日亞股也綠油油，日韓股市分別跌0.7%與0.2%，港股則跌1.5%左右。至於台北股市開低走低，尾盤一度跌逾200點，終場跌189點，收在13702點，跌幅1.3%，國慶連假前，成交金額僅新台幣1610億元。權值股台積電終場跌13元，收在438元，而今日盤面焦點為觀光與航空股，雙雙受惠解封話題。
美股道瓊指數昨日下跌346.93點，或1.15%，收29926.94點；那斯達克指數下跌75.33點，或0.68%，收11073.31點；標普500指數下跌38.76點，或1.02%，收3744.52點；費城半導體指數下跌14.8點，或0.59%，收2508.8點。
受到美股走弱影響，台北股市今日也跟著回落、開低走低，尾盤一度跌逾200點，終場跌189點，收在13702點，跌幅1.3%，成交金額僅新台幣1610億元。權值股台積電終場跌13元，收在438元，跌幅達2.88%。聯發科也腳軟，跌3.5%，來到566元。鴻海收在平盤相對強勢，
另外，宏碁與華碩分別慘摔2.6%與5%，而和碩、聯電、國巨、世界先進、台達電跌1到2%多。今日盤面焦點為觀光解封概念股，像是海灣飆漲停，力麗店、御頂幾近漲停，六角、老爺知漲6到7%，六福、新天地、亞洲藏壽司、富野漲逾5%，山富、五福、亞都、華園、遠雄來、鳳凰、夏都漲1到5%，國賓、雄獅漲0.5%以上。至於華航與長榮航則分別漲1.2%與近2%。