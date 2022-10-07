公投倒數50天！青民協發起「18歲公民權宣傳募資計畫」
選戰倒數50天，台灣青年民主協會昨（6）日晚上18點18分發布「2022走出同溫，越過高牆—18歲公民權宣傳集資計畫」，預計將募集96.5萬元群眾集資，在全台各地媒合公車廣告、計程車廣告、捷運站廣告及戶外看板廣告，放上「18歲公民權修憲公投投同意」內容，以催生全台965萬票同意票。
青民協過去曾數次舉辦全台最大型「青年民主返鄉列車」，於2018年及2020年相繼發出返鄉列車，於2018年成功獲得2,842人贊助、募得近90萬元，發出60個班次的遊覽車，讓2000多名青年返鄉投票；於2020年有5,586人贊助、募得近280萬元，開出78班次遊覽車、34條客運合作路線，共送超過3300名青年返鄉投票。
青民協理事長張育萌表示，此次18歲公民權修憲公投門檻高達965萬同意票，是台灣史上從未達到的門檻，也是台灣歷史上首次的憲法公投，青年世代深知為達此超高門檻，單靠青年的力量是不足夠的，勢必要用青年的力量，感動跨世代的群眾在11月26日，為台灣的未來投下「同意票」。
青民協指出，18歲公民權宣傳集資計畫從昨起至11月25日止，預計在台南、台中、台北的18號公車上刊登「跨世代 挺年輕—18歲公民權投同意」文宣，也將在雙北逾百台計程車上刊出相關廣告，邀請支持18歲公民權的民眾，也支持青年所發起的募資計畫。