獨／啦啦隊齊聚節目「獨缺Uni Girls」？統一球團回應了
中華職棒CPBL，自從加入第5隊味全龍後，再度掀起台灣棒球熱潮，而啦啦隊的討論度更是爆棚，節目通告邀約不斷，成為現今最紅的流量密碼。不過就有網友發現，在昨（6）日《同學來了》的錄影現場，每支隊伍的啦啦隊們齊聚一堂，唯獨統一獅Uni Girls沒有出現，意外掀起熱議。
樂天女孩Rakuten Girls的成員琳妲，6日在IG限動上分享錄節目的現場畫面，可以從大合照看到，包含樂天在內，富邦悍將Fubon Angels、中信兄弟Passion Sisters、味全龍dragon beauties，每個啦啦隊都至少派出4位女孩出席節目，陣容相當龐大。
消息被轉發到PTT後，立刻掀起粉絲討論，「這陣容好猛」、「本柱都有錄影，媲美明星賽了。」不過，就有眼尖的網友發現，統一獅Uni Girls直接被忽略，感到很可惜「也有可能是時間卡不過來，大部分卡在花蓮？」、「我也覺得應該是要從花蓮回來太趕了」、「也是有可能啦，但至少可以排出4個人吧」、「UG...幫QQ！」對此，統一獅球團公關則向《NOWnews今日新聞》回應，他們沒有接到節目通告邀約，至於原因，可能要去問製作單位。（編輯：詹鎰睿）