台南殺警案首開庭！殉職警曹瑞傑哥哥怒吼：要看他進棺材

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而殉職警曹瑞傑全家今天均到場，曹瑞傑哥哥氣憤表示，指林信吾犯案後迄今仍在狡辯，並希望法官速審速決、判林死刑，接著怒斥「要看著他進棺材」。
回顧案發經過，今年8月22日，民權派出所警員凃明誠、曹瑞傑查緝遭竊機車，卻遭外役監逃犯林信吾，持彈簧刀殘忍割喉殺害，犯案後，林信吾搶走凃明誠的警槍落跑，隔日凌晨，於新竹客運站落網。
根據檢方調查指出，林信吾殺害員警手段殘忍，之後又在現場恣意搜刮，將倒臥血泊、奄奄一息的2名員警，棄於烈日下曝曬等死，落網後雖坦承犯案，但他持利刃割喉、切頸、插胸、捅腹等，手法兇殘，罪刑重大且惡劣，認為非處死刑無以充分評價、應報其暴行。
另外，檢方更指出，林信吾預謀犯案後，不斷變裝、以及搭乘計程車、公車、火車多地逃竄，製造段點企圖干擾警方查緝，顯見精神狀態清楚，能縝密思考並做出客觀對己有利的判斷。而他先前就因強盜重罪入監，但逃脫後仍犯下重罪，顯見其主觀上不願接受矯治，客觀上矯治亦屬無效，因此重刑亦不足形成有效威嚇，僅能將其與社會永久隔絕，以免慘劇再度發生。（編輯：林盈君）
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