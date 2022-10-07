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台南殺警案首開庭！殉職警曹瑞傑哥哥怒吼：要看他進棺材

▲台南殺警案兇嫌林信吾，遭檢方依法起訴、並建請求處死刑。（圖／翻攝畫面）
▲台南殺警案兇嫌林信吾，遭檢方依法起訴、並建請求處死刑。（圖／翻攝畫面）

編輯中心/綜合報導

2022-10-07 14:23:302022-10-07 14:38:22

今年8月間，台南市發生震驚社會的殺警案，二分局民權派出所警員凃明誠、曹瑞傑，因查緝遭竊機車，慘遭嫌犯林信吾持刀刺殺。為此，警方出動大批人力，於案發隔天清晨，在新竹客運站逮捕犯案的林信吾。今(7日)首開準備庭，林信吾稱犯案前有飲酒，且看到警方後才下意識動作，犯案當下有點情緒失控等，並稱無殺人犯意。而2名殉職警家屬今天也到庭，曹瑞傑哥哥更氣憤表示「要看著他（林信吾）進棺材」。

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▲台南殺警案兇嫌林信吾於今（23）日凌晨4時36分在新竹客運落網。（圖／翻攝記者爆料網）
▲台南殺警案兇嫌林信吾遭檢方依法起訴、並建請求處死刑。（圖／翻攝記者爆料網）
據《聯合報》報導，殺警案兇嫌林信吾被逮落網後收押，檢方依殺人等罪嫌，向法院建請求處死刑，今日首開準備庭，2殉職警凃明誠、曹瑞傑等家屬均到庭聆聽。林信吾表示，因犯案前有飲酒，又看到警方查緝，所以才會下意識動作，稱當下情緒失控、無法控制自己。不過當法官詢問案發經過時，林信吾也承認主動持刀靠近員警，但係因為被噴辣椒水受到刺激才動手。

▲台南殺警案，警方已經在土城高中找到嫌犯陳偉捷的紅色機車，目前仍在全力追緝中。（圖／民眾提供）
▲林信吾預謀犯案後，不斷變裝以及搭乘計程車、公車、火車多地逃竄，製造段點企圖干擾警方查緝。（圖／民眾提供）
而殉職警曹瑞傑全家今天均到場，曹瑞傑哥哥氣憤表示，指林信吾犯案後迄今仍在狡辯，並希望法官速審速決、判林死刑，接著怒斥「要看著他進棺材」。

回顧案發經過，今年8月22日，民權派出所警員凃明誠、曹瑞傑查緝遭竊機車，卻遭外役監逃犯林信吾，持彈簧刀殘忍割喉殺害，犯案後，林信吾搶走凃明誠的警槍落跑，隔日凌晨，於新竹客運站落網。

▲台南殺警案，警方已經在土城高中找到嫌犯陳偉捷的紅色機車，目前仍在全力追緝中。（圖／讀者提供）
▲台南殺警案，警方在土城高中找到嫌犯林信吾的紅色機車。（圖／讀者提供）
根據檢方調查指出，林信吾殺害員警手段殘忍，之後又在現場恣意搜刮，將倒臥血泊、奄奄一息的2名員警，棄於烈日下曝曬等死，落網後雖坦承犯案，但他持利刃割喉、切頸、插胸、捅腹等，手法兇殘，罪刑重大且惡劣，認為非處死刑無以充分評價、應報其暴行。

另外，檢方更指出，林信吾預謀犯案後，不斷變裝、以及搭乘計程車、公車、火車多地逃竄，製造段點企圖干擾警方查緝，顯見精神狀態清楚，能縝密思考並做出客觀對己有利的判斷。而他先前就因強盜重罪入監，但逃脫後仍犯下重罪，顯見其主觀上不願接受矯治，客觀上矯治亦屬無效，因此重刑亦不足形成有效威嚇，僅能將其與社會永久隔絕，以免慘劇再度發生。（編輯：林盈君）

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