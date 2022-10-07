世界安寧日 奇恩病房14周年 在最後一段路保有生命的尊嚴

每年 10 月 的 第 2 個星期六是「世界安寧日」，今年為 10 月 8 日 ， 同時 也是奇美醫學中心奇恩病房 成立 第 14 週年。 2008 年 7 月，奇美醫學中心成立「奇恩病房」， 2013 年 8 月成立「緩和醫療中心」，其中包含癌症、非癌症、急重症與教育研究各組，不侷限於服務癌末病人，期望各類疾病的末期病人都得以善終，並致力於安寧緩和醫學的教育與推廣，希望各類專科醫師都能有安寧療護的觀念，讓末期病人無論在那個專科均能得到安寧療護。

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奇美醫學中心緩和醫療中心主任柯獻欽表示，疫情期間由於種種不便的隔離措施與探病規定，讓臨終病人的道別變得困難。無法做最後的陪伴，成為喪親家屬的終身遺憾。人們通常會惦記著逝去親人的點點滴滴，尤其是他們共同分享的美好時光。如何降低喪親家屬的愧疚與遺憾，也是安寧療護重要的工作之一。安寧療護為優化生活質量的全人醫療，人們常常誤解安寧療護只針對來日不多的末期病人本身，然而這只是安寧療護工作的一部分。值得關注的是喪親家庭的精神、情感和心理健康，當悲傷變得複雜時，痛苦的想法和情緒可能會揮之不去，變得無法控制。失去親人的家屬需要心理師、社工師或宗教師的協助，才能在生活中繼續前進。安寧療護幫助正在失落與悲傷泥沼中掙扎的家屬，將生活過得充實是紀念亡者的最佳方式，希望為所愛的人哀悼之後，能勇敢繼續自己的人生。

▲今日也舉辦世界安寧日義賣活動，義賣所得將成為奇美醫院的安寧基金（圖／記者林怡孜攝，2022,10,07）

今天安寧病房家屬予予也來分享自己父母親接受安寧照護的心情，予予的父親患有糖尿病導致截肢，後因器官衰竭過世，母親也因卵巢癌末期引發心肌梗塞而辭世。予予長期醫院與家來回奔球、照顧雙親多年。她表示，很高興雙親都在安寧病房裡睡著離開，走時沒有痛苦，她能安然的與父母親道謝、道愛、道別，讓他們留有最後一段路的尊嚴。











奇美醫學中心安寧居家服務團隊，配合衛福部政策推廣安寧緩和醫療社區照護模式(每個月長照機構安寧居家服務人次約200人次)，積極與基層院所合作(目前已合作5家)，讓在地長照機構、醫療基層診所、居家護理所提供居家安寧療護服務，共同建構以病人為中心之社區安寧緩和醫療照護網絡。服務團隊也會適時提供家屬身心靈的諮詢與建設，陪伴末期病人及家屬面對死亡的各種調適，讓生死兩無憾。









