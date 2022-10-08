7-11、全家誰便宜？4超商雙十咖啡優惠包　買10送10必搶

我是廣告 請繼續往下閱讀
📍康康5｜10/7至10/9、限門市
大杯經典拿鐵2杯65元，5.9折。（原價55元、平均33元，限購10杯，可線上寄杯跨店取，無期限）
📍限十好康｜10/7至10/10、限APP
◾大杯特濃美式10杯328元，6折。（原價55元，平均33元）
◾大杯特濃拿鐵10杯388元，6折。（原價65元，平均39元）
◾濃靜岡抹茶拿鐵10杯350元，6.4折。（原價55元，平均35元）
◾冰塊特大杯10杯100元，6.7折。（原價15元，平均10元）
📍一起喝茶8｜10/8至10/10、限APP
私品茶55元系列飲品買2送1，包含新仙女醇奶茶、新仙女珍珠紅茶、蜜香玫瑰茶歐蕾、小清新檸檬飲、濃靜岡抹茶拿鐵、紅烏龍醇奶茶、高山青醇奶茶、檸檬琥珀高山青、檸檬蜜香紅烏龍共9種品項皆可兌換，原價55元，平均每杯37元，約6.7折。
🟡7-ELEVEN
📍慶雙十｜10/6至10/10、限APP
◾特大杯美式買10送10，單杯原價60元、平均30元。（每日凌晨0點更新）
◾大杯冰燕麥拿鐵買10送10，單杯原價75元、平均38元。
◾特大杯香鑽水果茶買10送10，單杯原價70元、平均35元。
◾大杯拿鐵27杯1010元，6.8折。（單杯55元、平均37元）
◾西西里風檸檬氣泡咖啡／西西里風檸檬咖啡／蜂蜜拿鐵任選18杯1010元，7折起。（單杯75至80元、平均56元）
◾大杯黑糖珍珠撞奶25杯1010元，6.7折。（單杯60元、平均40元）
◾精品拿鐵16杯1010元，7折。（單杯90元、平均63元）
📍歡慶雙十｜10/6至10/10、限門市
◾大杯熱美式第2杯半價，7.4折。（原價45元、平均34元）
◾大杯熱拿鐵第2杯半價，7.5折。（原價55元、平均41元）
◾熱精品美式第2杯半價，7.5折。（原價80元、平均60元）
◾熱精品拿鐵第2杯半價，7.5折。（原價90元、平均68元）
◾大杯黑糖珍珠燕麥奶第二杯10元，5.7折。（原價75元、平均43元）
◾特大杯英式紅茶買1送1。5折。（原價35元、平均18元）
🟡萊爾富
📍10/8至10/10，門市、APP同步
◾特大杯冰檸檬氣泡美式買8送8。（單杯原價80元，平均40元）
◾特大杯冰檸檬美式買8送8。（單杯原價75元，平均38元）
📍10/10當日限定加碼，門市、APP同步
◾大杯美式買8送6，約5.7折。（單杯原價45元，平均26元）
◾大杯拿鐵買8送5，約6.2折。（單杯原價55元，平均34元）
🟡OKmart（10/8至10/10）
◾大杯莊園級美式買2送2，單杯原價45元、平均23元。
◾大杯莊園級拿鐵買2送2，單杯原價55元、平均28元。