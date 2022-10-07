桃園打錯兒童流感疫苗　張善政：市府螺絲掉滿地

公費流感疫苗開打，桃園市政府於1、2日在桃園巨蛋設隨到隨打站，怎料卻爆出異常接種事件，高達118名3歲以下幼兒誤打國光疫苗。國民黨桃園市長參選人張善政今（7）日表示，聽到這個新聞心裡很難過，他也知道醫護人員，過去兩年在疫情期間很辛苦，趁這機會表達慰勞的意思，辛苦了，而這個問題的根源是桃園市政府的行政疏失，其實從前陣子八德運動中心，到現在打錯針，桃園市政府不只是螺絲鬆了，根本是螺絲都沒了，螺絲掉滿地，真的非常糟糕。
媒體人周玉蔻狂批蔣孝嚴、高虹安、侯友宜，張善政說，周玉蔻好像不甘寂寞，不罵人就渾身不對勁，民進黨會巴不得她趕快閉嘴；至於怎麼看民進黨狂打高虹安事件，張善政說，先前民進黨打他，昨天張善政，今天高虹安，明天蔣萬安，民進黨不會抹黑，就不會選舉，非常遺憾。
媒體追問，會對高虹安說聲加油嗎？張善政表示，「我要跟林耕仁說加油。」
前總統馬英九認為，雙十國慶不應用台灣國慶，而是中華民國國慶，呼籲民進黨儘速改正，張善政說，國慶就是中華民國的國慶，民進黨小動作不可取。而馬英九遭蘇貞昌批評，是否覺得馬總統很委屈？張善政說，當然委屈，馬英九是替中華民國發聲。
張善政今日到立法院，出席立法委員洪孟楷召開 「照顧通勤族 生活共同圈 台鐵、機捷納入雙北定期票可行性」公聽會，張善政說，有一個1280政策希望跟相關部會機關溝通一下，聽聽大家意見。因為1280方案牽涉到台鐵，交通部還有雙北、基隆，到台北來，大家比較方便。
媒體也追問，是否會跟前高雄市長韓國瑜合體，張善政說，隨時在聯絡，會挑一個適當的時間。