超商哈根達斯5.9折！7-11國慶加碼 全家送小丸子保冷袋
冰控們補貨的時間到了！哈根達斯推出3種全新口味，11月1日前在7-11、全家祭出迷你杯、雪糕多重優惠，7-11若搭上店內雙十現折活動，最低可用5.9折入手，平均每件68元；全家則主打獨家贈品「櫻桃小丸子書包保冷袋」，買10件集滿10章就能免費獲得。
7-ELEVEN即起至10月10日有「1010開心價」優惠，會員買全店指定商品報電話，滿200元折25元、滿400元折50元、滿711元折100元，指定商品包含民眾最愛的哈根達斯，推出「黑糖奶茶×香草巧脆」、「香草×覆盆子巧脆」、「香草×芒果巧脆」新口味，11月1日前買迷你杯、雪糕全系列享1件7.9折、2件以上6.9折，加49元可換購限量的香草保冷袋。若搭配會員滿額現折活動，任選9入是614元，平均每件68元、約5.9折，10月10日國慶日當天，任選4件迷你杯或雪糕，加碼送Twist 2.0馬克杯。
全家即起至11月1日舉辦哈根達斯「秋日極致集章趣」活動，單筆買哈根達斯迷你杯、雪糕指定品項，任一件就可集一章，集滿6章免費兌換哈根達斯外帶冰淇淋單球券、哈根達斯馬克杯或是全家10元購物金；集滿10章可免費換獨家贈品「櫻桃小丸子書包保冷袋」，或是哈根達斯經典保冷袋，也可選擇全家30元購物金。此外，活動期間買哈根達斯迷你杯、雪糕指定品項，任選兩件特價158元，平均每件79元，等同於6.9折。