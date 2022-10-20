Tag人物／把貨車當家！饅頭夫妻環島義賣送暖　8年無間斷

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今年是57歲的饅頭姊姊靳寶儀、64歲的饅頭哥哥林波環島做公益第8年。8年前，原本在台南永康菜市場賣肉粽菜粽倆人，因生意欠佳，想尋其他頭路，開始學做饅頭，想要改開早餐店。然而求好心切的靳寶儀，在練習過程中不小心將手捲進機器裡。一場意外，讓靳寶儀對人生有了新的體悟。
「還好我拉得快，差一秒鐘整隻手就下去，當我把手拉出來的時候就發現指甲不見了、肉撕開，旁邊的肉都碎掉，骨頭是跑出來了，那時候讓我嚇一跳，常常人講的『無常』，是真的這麼一回事。」靳寶儀回憶起當時的驚險還心有餘悸。
受傷後，開店的計畫也被迫暫緩。心情不佳的靳寶儀便拉著丈夫林波出門走走。至於要去哪裡？「後來就莫名其妙想到說可以去用環島的方式每個縣市找一間育幼院…然後從台南，嘉義找一間育幼院，早上進去做饅頭，可能到中午才做好結束，然後就在嘉義走走看看。」她就這樣一天一站，到不同的縣市繞台灣一圈，「坦白說，繞那麼一圈後，我才體悟到了，活著的感覺真好。」
2014年夫妻兩人的環島公益之旅啟程，每年越跑越多地方、環島的時間越來越長，第一年總共環島15天、停留了20站，第二年是39天、去了44站做公益，第三年88天、90站，一直到今年第8年了，7月出發，規劃半年時間，預計農曆年前才回台南。
今年還有一個與往年不一樣的地方。多年來陪伴兩人走遍台灣、被靳寶儀形容為「變形金剛」的舊貨車車齡已24年，不只冷氣壞掉、也無法再負荷上山下海的辛苦行程，因此兩人決定汰換。
「那時候開始環島，我的貨車已經17年了，我環島的時候是買一個蚊帳399元，一個洗澡桶399元，我沒有改裝。」靳寶儀回憶當時如何將舊貨車改造成可住人的小型移動住宿點。
今年他們開著同樣2.75噸的新貨車，恰好碰上南橫開通，因此首次決定逆時針環島，穿越南橫，從台東開始做，接著是花蓮、宜蘭，最後到屏東，更計畫到馬祖去，將愛心送到離島。靳寶儀說，他的車子讓弱勢孩子看見希望 ，「因為看到，一台老貨車不是50萬元、也不是100萬元的什麼露營車，就可以睡覺，我要分享的是一個希望，讓他們看到，這樣就可以了。」
環島時決定吃睡都在車上，靳寶儀坦言其實很辛苦、也不方便，「洗澡也是很克難，身體沒辦法打直，做什麼動作都要彎著，車的空間坦白講非常有限，瓦斯爐還有麵粉…前半段是床鋪，還有一些私人生活上用的東西，整個車就一直在想哪邊還有空間可以塞…有時候遇到颳風下雨，有時候外面下大雨裡面也會下小雨，很麻煩…夏天很熱冬天很冷，然後整個狀態就是好像就每天不同的流浪。」雖然辛苦，但是靳寶儀說，能夠出來環島做公益，她很快樂。
一台不大的貨車，裝載兩人所有的疲累及開心，也見證靳寶儀在歷經無常後，轉身扮演起為身著粉紅色圍裙的饅頭姊姊，為台灣各地社福單位帶來香氣四溢的饅頭、還有溫度及希望。