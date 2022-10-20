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Tag人物／一天要做4千顆！饅頭夫妻不喊累：幫自己寫故事

▲饅頭姊姊靳寶儀（右2）、饅頭哥哥林波（左1）今年8月來到宜蘭家扶中心做義賣，為家扶籌措新學期的獎助學金。（圖／記者康仲誠攝）
▲饅頭姊姊靳寶儀（右2）、饅頭哥哥林波（左1）今年8月來到宜蘭家扶中心做義賣，為家扶籌措新學期的獎助學金。（圖／記者康仲誠攝）

甘庭嘉、康仲誠／宜蘭報導

2022-10-20 12:03:002022-10-20 13:27:30

饅頭姊姊靳寶儀、饅頭哥哥林波環島做公益饅頭的旅程今年已經邁入第8年，對靳寶儀而言，先生的陪伴是幸運也是不可或缺，而一路上收穫的回饋，像是孩子的童言童語、捐贈對象的握手擁抱，甚至是原本與家庭有些疏離的兒子，都願意來支持父母的環島行，體會其中的人情溫暖，才讓她脫口稱環島時就像愛麗絲夢遊仙境，「那個心境，我就（像）在仙境…」。

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「我喜歡出來看人的風景，人的風景讓你很難忘記，他有我們的生命養分，會讓我們不斷的學習反省，讓自己練習的去做，修改自己，我覺得很喜歡」，靳寶儀說。

回想起最初，靳寶儀因為做饅頭手受傷、心情不好，所以想要出門走走，林波二話不說就答應，「我說什麼他都說好，我說怎麼睡就他說好，我們在車上洗澡他也說好，他也反正就是答應你說好，所以我很感謝他一路的支持。」

▲饅頭夫妻林波（左）、靳寶儀（右）多年來環島做愛心饅頭，今年已邁入第８年。（圖／記者康仲誠攝）
▲感情融洽的林波（左）、靳寶儀（右）。（圖／記者康仲誠攝）
夫妻倆做的公益饅頭有時捐贈給社福團體或醫院、有時會與社福機構合作義賣籌資金、有時到學校做活動分享故事給孩子，而疫情開始後，他們也會捐贈饅頭給醫院，為醫護送暖。

靳寶儀不諱言這樣的環島生活很辛苦，但是她很開心，尤其是在收到公益對象的回饋時。「有的就會把你的手握得很緊，那個緊不是叫握手，是有溫度地一直握緊，是那種激動，有的也會抱住。」靳寶儀談到醫護收到愛心後給他們的暖心回饋，她很感恩，「醫護人員會跟你抱住欸，那個溫度我很感恩」。

不過不是所有回憶都是溫暖的。靳寶儀說，他們也有遭到冷落過，「可能覺得你只是饅頭而已所以沒什麼價值…所以他們有時候的對待溫度是讓你覺得比較冷，會難受。」但是樂觀的靳寶儀還是說感謝，「他用他的錯誤的方法讓我看見我不能學，因為這樣會傷到別人。」

《NOWnews今日新聞》8月時隨著林波、靳寶儀到宜蘭家扶中心採訪義賣活動，為家扶籌措新學期的獎助學金。當天夫妻倆凌晨3點多就起床準備，後來家扶中心的孩子加入幫忙揉麵團，上午8點50分第一批黑糖饅頭出爐，眾人一路忙碌到下午。靳保儀說當天至少做了3200顆饅頭、預估幫家扶籌措了5萬多塊錢。

「帶著不同社福機構的天使們去做饅頭分享愛，坦白講，看似付出，其實我們收穫最多，收穫最多就是讓我體悟到什麼叫溫暖跟愛，應該說替我自己的生命寫故事」，靳寶儀說。

但是談及做這樣的義賣場，兒子林子佶相當不捨。「義賣通常是連續做沒有在停的」、「希望他們就是，真的，少做義賣場，因為那義賣做下來，特別那時候金門在做的時候就是4、5千個，就是沒停過，早上可能5、6點就要起來，甚至3、4點，就一直做沒停過，那個也很辛苦」。

今年32歲的林子佶，9月初的時候來到宜蘭加入父母的做公益饅頭行列，不巧剛好碰上靳寶儀手臂上的骨刺復發，深入骨髓的痛讓熱愛做公益的她也不得不暫停休息，由林波、林子佶父子檔接手揉麵團。

林子佶說，會想要來幫忙做饅頭，單純就是「想陪個家人」，他坦言，年輕時比較愛玩，對家人關心很少，現在就想說多陪陪家人，儘管辛苦，但是「他們開心其實就還好」，一顆Q彈的黑糖饅頭，不只為靳寶儀找到生命意義，更為這家人找回了共處的美好時光。

訪談最後，邀請靳寶儀、林波對彼此說一句話，個性靦腆的林波用他溫柔的語氣說「盡力啦」、「不要太累」等語，熱情的靳寶儀則直接笑著說「謝謝老公，有你真好…非常感恩他的一路陪伴跟一路付出跟對我的守護，真的，我常說的，下輩子我一定來報恩。」

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Tag人物／把貨車當家！饅頭夫妻環島義賣送暖　8年無間斷

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