邊買菜邊買球拍？全聯開「迪卡儂店中店」 這款最熱賣
全聯福利中心宣布引進運動用品量販店法商「迪卡儂」（Decathlon）商品，首波僅有兩門市開賣，分別是台北南港旗艦店與台中潭子中山店，引進超過300款熱門熱動用品，且售價與迪卡儂相同，目前衣服、毛巾、能量水果糖意外成為熱銷冠軍。且購買商品還可搭配全聯檔期，使用「全支付」全額支付單筆每滿1,000元，最高可享10%福利點回饋。
根據教育部體育署資料指出，台灣運動消費支出每年高達千億元，其中以運動裝備消費支出占比最高。全聯特別引進「迪卡儂」運動商品，首波以門市面積較大的2家門市測試設立專區，分別為台北南港旗艦店與台中潭子中山店，挑選「迪卡儂」熱銷品項為主，不論是登山露營、球拍用具還是有氧健身、運動恢復等用品，通通都可買到，且售價僅介於99元～999元間。
目前2家門市剛測試即吸引消費者矚目，其中又以衣服、毛巾、能量水果軟糖等為熱銷商品。另購買商品也可參與全聯各種檔期活動優惠，像是於接下來10/9～10/10的「家家購物節」期間使用「全支付」全額支付單筆每滿1,000元，最高可享10%福利點回饋，喜愛運動的民眾們千萬別錯過。
此外，家樂福也開始準備服飾換季，凡購買指定褲類，紅利點數20倍送，相當於6%回饋。並且同時推出一系列機能永續服飾，UTI男女智能纖維機能長衣、UTI再生機能長Polo衫輕鬆換季，「智能纖維」快速汗水排出，內層乾爽，為喜愛運動的消費者準備多樣化的選擇。