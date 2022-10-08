今日來講股／台股有機會震盪盤堅　從基本面看趨勢挑好股

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黃文清表示，跌深反彈的滿足點大概會在14000點，後續搭配市場對於未來整個通膨數據的預期，乃至於對於升息趨勢的變化，甚至在國內產業界半導體庫存調整的速度與狀況來做判斷，後面的行情他認為有機會震盪盤堅，「原則上這個波動，我們認為整個跌幅已經告一段落」。
黃文清進一步指出，而接下來市場也會開始挑選一些好的股票，那麼如何挑選呢？他認為由基本面的角度去看趨勢性的股票，或者從殖利率的角度去看明年殖利率高達5%以上的個股，其實都在挑選的範圍之內，因此他認為台股低檔還是會有一定程度的保護，而在此之後有機會震盪整理之後，再來出發。
至於什麼時間點可以進場？黃文清表示現階段其實就可以慢慢去尋找，從中長期的角度，去挑選一些這波已經跌到歷史低點水位的標的，像是半導體因為庫存調整，許多個股跌幅相當大，但仔細看，趨勢性的產業，好比像是車用電子、電動車相關概念的族群，實際上營收還在成長，從中長期的角度來看，至少會保護短線波動的風險。
另外，像是高殖利率的個股，他指出這波有相當多上半年已經獲利，其實可以滿足明年殖利率配發5%以上，等於在低檔提供一定程度的保護。黃文清強調，投資人可以一方面從中長期的角度，去看趨勢性的股票，另一方面則從殖利率角度去看在低檔有一定程度的保護，依照這樣的挑選原則，應該就有機會在明年搭上獲利順風車。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。