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專訪／陳漢典喊「中年大叔想耍帥」　理想主持搭檔指名她

▲陳漢典喊「中年大叔想耍帥」，理想主持搭檔指名她。（圖／陳漢典臉書）
▲陳漢典喊「中年大叔想耍帥」，理想主持搭檔指名她。（圖／陳漢典臉書）

記者侯家瑜/專訪

2022-10-08 10:00:00

藝人陳漢典主持節目《綜藝大熱門》6年，今年是第5次入圍金鐘獎「綜藝節目主持人獎」，他接受專訪分享與吳宗憲、Lulu的主持之外，坦言未來最想和Lulu單獨主持節目。

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▲吳宗憲、陳漢典、LuLu和比莉出席《綜藝大熱門》九週年記者會。（圖／三立提供）
▲吳宗憲（右二）、陳漢典（左一）、LuLu（右一）主持的《綜藝大熱門》，已經進入第9年，左二為比莉。（圖／三立提供）
陳漢典表示一開始和吳宗憲主持，會有點跟不上對方的反應和速度，加上以前在節目《康熙來了》、《全民大悶鍋》時，都在模仿他人，而當要開始以個人風格、脫離角色設定時，就有些不習慣，「後來我就不斷看影片，學習憲哥的搭檔如何跟他一起主持， 後來發現與憲哥多聊天，就可以進入狀況，他告訴我主持就是『耳朵要打開』。」而現在與Lulu、吳宗憲錄影前，聊5分鐘的天，就是他們的暖身。

▲Lulu（右）、吳宗憲（中）和陳漢典（左）主持《綜藝大熱門》。（圖／好看娛樂提供）
▲陳漢典分享與Lulu、吳宗憲的主持默契。（圖／好看娛樂提供）
至於這次的勁敵，陳漢典謙虛地說大家都有機會，坦言一直以來對得獎都沒有什麼得失心，比較看重是否入圍、能不能參加頒獎典禮，至於紅毯第一帥，他特地和黃子佼下戰帖，「我覺得我最大的對手應該就是佼哥了，因為他在穿搭上相當有品味，本身又很百搭，再加上他平時其實不太走紅毯，所以他這次應該是衝著我來的，我會讓他知道有我的存在。」

▲陳漢典出席金鐘55星光大道。（圖／ＮＯＷnews影像中心攝 , 2020.09.26）
▲陳漢典今年想力拚當紅毯第一帥。（圖／NOWnews資料照）
38歲的陳漢典自認已經是中年大叔，未來在主持方面想要嘗試訪談類型，讓觀眾看到自己沉穩的一面，「我可以好好跟大家說故事，而不是每次都這麼浮誇，我還是會維持我幽默的形象，但也可以呈現另外一面。」至於理想搭檔，陳漢典坦言沒有和Lulu在只有2人的情況下主持過，期待可以有不一樣的玩法。

▲LULU（左）、陳漢典（右）出席金鐘55星光大道。（圖／ＮＯＷnews影像中心攝 , 2020.09.26）
▲陳漢典想嘗試與Lulu主持節目。（圖／NOWnews資料照）
曾推出單曲的陳漢典坦言未來還想繼續嘗試，不想讓大家認為只時一時衝動，而在大學當過熱舞社社長的他，期許能認真當一位唱跳歌手，「我想要暫時擺脫詼諧這部分，展現中年男子的魅力，還是想要帥一把！」坦言在這年紀轉型確實是一種突破，「我想在舞台上保持多元性，朝全能藝人發展。」

▲陳漢典從出道至今，一直不忘耕耘街舞領域。（圖／記者陳明安攝,2022.04.05）
▲陳漢典未來想認真當唱跳歌手。（圖／記者陳明安攝）

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