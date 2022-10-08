專訪／陳漢典喊「中年大叔想耍帥」 理想主持搭檔指名她
藝人陳漢典主持節目《綜藝大熱門》6年，今年是第5次入圍金鐘獎「綜藝節目主持人獎」，他接受專訪分享與吳宗憲、Lulu的主持之外，坦言未來最想和Lulu單獨主持節目。
陳漢典表示一開始和吳宗憲主持，會有點跟不上對方的反應和速度，加上以前在節目《康熙來了》、《全民大悶鍋》時，都在模仿他人，而當要開始以個人風格、脫離角色設定時，就有些不習慣，「後來我就不斷看影片，學習憲哥的搭檔如何跟他一起主持， 後來發現與憲哥多聊天，就可以進入狀況，他告訴我主持就是『耳朵要打開』。」而現在與Lulu、吳宗憲錄影前，聊5分鐘的天，就是他們的暖身。
至於這次的勁敵，陳漢典謙虛地說大家都有機會，坦言一直以來對得獎都沒有什麼得失心，比較看重是否入圍、能不能參加頒獎典禮，至於紅毯第一帥，他特地和黃子佼下戰帖，「我覺得我最大的對手應該就是佼哥了，因為他在穿搭上相當有品味，本身又很百搭，再加上他平時其實不太走紅毯，所以他這次應該是衝著我來的，我會讓他知道有我的存在。」
38歲的陳漢典自認已經是中年大叔，未來在主持方面想要嘗試訪談類型，讓觀眾看到自己沉穩的一面，「我可以好好跟大家說故事，而不是每次都這麼浮誇，我還是會維持我幽默的形象，但也可以呈現另外一面。」至於理想搭檔，陳漢典坦言沒有和Lulu在只有2人的情況下主持過，期待可以有不一樣的玩法。
曾推出單曲的陳漢典坦言未來還想繼續嘗試，不想讓大家認為只時一時衝動，而在大學當過熱舞社社長的他，期許能認真當一位唱跳歌手，「我想要暫時擺脫詼諧這部分，展現中年男子的魅力，還是想要帥一把！」坦言在這年紀轉型確實是一種突破，「我想在舞台上保持多元性，朝全能藝人發展。」