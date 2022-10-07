扭曲越戰直接停播！《小女子》剩2集Netflix下架處理
由金高銀、南志鉉、朴持厚、魏嘏雋主演的韓劇《小女子》熱播中，該作坐穩Netflix不少地區第一名寶座，豈料第3、8集卻出現扭曲越戰歷史爭議，引發當地民眾不滿，紛紛要求製作方給交代，今（7日）製作公司Studio Dragon Corporation出面道歉，越南區Netflix亦下架《小女子》。
《小女子》第3、8集出現扭曲越南戰爭橋段，劇中出現「韓國軍人可以殺死20名越南士兵，有的軍人就殺了100位」、「韓國軍人是越南戰爭的英雄」等台詞，扭曲歷史引發當地觀眾不滿，Netflix昨（6日）回報越南政府，下午越南地區Netflix便不見此劇。
該劇製作公司Studio Dragon Corporation表示：「應越南廣播電視與電子信息局的要求，已中斷當地的播出，非常抱歉引發爭議，今後在製作內容上，會在文化、社會層面更加謹慎注意。」
《小女子》劇情以家境清寒相依為命的三姊妹為主軸，金高銀飾演知道只有金錢才能守護自己和家人的大姊「吳仁珠」，南志鉉飾演正義感十足、不向權貴和金錢低頭的熱血記者二姊「吳仁京」，朴持厚飾演具有獨特藝術天分的老么「吳仁惠」。隨著大姊突然撿到700億韓元，一心想給家人過好日子的她，沒想到讓三姊妹捲入一場關於錢財及權勢的陰謀。