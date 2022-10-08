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賣花生油小販華麗轉身　印尼華裔雄踞華人世界首富

▲林紹良曾經只是路邊賣花生油的小攤販，數十年後成為了東南亞首富。（圖／翻攝自推特）
▲林紹良曾經只是路邊賣花生油的小攤販，數十年後成為了東南亞首富。（圖／翻攝自推特）

記者賴正琳／綜合報導

2022-10-08 17:00:00

在台灣最津津樂道的白手起家故事，莫過於經營之神王永慶，從清寒之子成為台灣首富。而在印尼，也有一位傳奇，他叫林紹良，曾經只是路邊賣花生油的小攤販，誰知道數十年後成為了東南亞首富，甚至超越王永慶，是東南亞家喻戶曉的華裔創業家。

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林紹良生於1916年，是福建省福清縣海口鎮牛宅村裏的農村小孩，7歲去私塾唸書，就被師長稱讚很有慧根。後來大戰來臨，為了避免被抓去必定死亡的戰場，林紹良前往印尼投靠叔父，但叔父也只是印尼的花生油店舖老闆。由於寄人籬下，林紹良不敢懈怠，每天摸黑便起床準備工作，且空閒時間還要抓緊機會學習印尼話和爪哇方言，日子很苦。而且戰火也燒到了印尼，島上人民沒有閒錢，林紹良發現每天在店鋪裡根本等不到客人，便跟叔父建議讓自己上街去攬客。

▲福清海口鎮牛宅村的林紹良故居。（圖／翻攝自微博）
▲福清海口鎮牛宅村的林紹良故居。（圖／翻攝自微博）
沒想到這招奏效了，營業額成長翻倍，叔父一開心，便同意讓他開發新的產品銷售。他便開始做起咖啡粉買賣生意，他每天都凌晨起床，把咖啡豆磨成粉，然後騎上自行車前往市集販賣。這段「騎自行車推銷」的艱辛時光，對於林紹良來說影響深遠，練就他不畏困難和失敗的信念。

後來，林紹良決心做另一個事業，那就是給印尼軍隊運送軍火和藥品，因緣際會之下認識了需要藏匿行跡的大人物，以及大人物背後的人脈。透過一次又一次地支援軍火用品，林紹良有了穩固的靠山，他開始經營起丁香生意。由於關係好，他的丁香生意可以說是順風順水，短時間內成了有名氣的富商。

有了第一筆資金後，他在1954年後，看準了戰後的印尼極度缺乏基礎工廠和基礎建設，他開設了肥皂廠、紡織廠、自行車零件製造廠和輪胎廠。林紹良認為，從食衣住行方面著手，肯定能大賺一筆，因為都是民生必需品。果不其然，他的企業獲得巨大的成功。

不過林紹良沒有就此停止商業戰略佈局，1957年，他在泰國的金融巨頭陳弼臣的幫助下，正式創辦了中央亞洲銀行，插足金融業。有了自己的銀行當作資金後盾，林紹良調轉資金更方面，他開始大舉進攻工業、商業和金融業。

安頓下來的他，也把大哥林紹喜和二哥林紹根接來雅加達定居，讓大哥做房地產業，二哥則做財政業，互相扶持。後來林紹良獲得印尼政府給予的丁香進口專利權，直接賺一大筆錢，成為名副其實的「丁香大王」。接著印尼政府又作出決定，將全國生產麵粉的三分之二專利權交給林紹良，他直接又變「麵粉大王」。

靠著和政府深厚的關係，林紹良的商業版圖不斷擴大，最終跨足水泥業和房地產業，並且全部都取得龍頭地位。自此林紹良一躍成為東南亞首富，但他並不滿足，將集團提升為「國際企業」，陸續用資金買下其他國家如菲律賓、泰國、美國、荷蘭和香港等地方的多家公司。

1988年，超過七十歲的林紹良，他擁有印尼最大的私營銀行，本人占24％的股份，而手下的華仁誼集團則經營進出口貿易、製造業和貿易業，經手的行業超過70多種，幾乎各行各業都有開設公司，名聲威震四方。

▲林紹良（右2）、林逢生（左1）歡迎菲律賓華商陳永栽（左2）（圖／翻攝自推特）
▲林紹良（右2）、林逢生（左1）歡迎菲律賓華商陳永栽（左2）（圖／翻攝自推特）
雖然林紹良已於2012年在新加坡去世，但他留下的企業王國已傳承給三兒子林逢生，且林逢生的經營能力過人，積極發展林氏企業的環球計畫。不傳位給長子而是傳位給賢能者的風範，也非常符合林紹良積極進取的思想。如今，他打下天下的故事，仍被後人觀摩學習。

▲1988年，超過七十歲的林紹良，他擁有印尼最大的私營銀行。（圖／翻攝自推特）
▲1988年，超過七十歲的林紹良，他擁有印尼最大的私營銀行。（圖／翻攝自推特）

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