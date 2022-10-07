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《全明星》吳心緹「人生首次剪這麼短」！30歲新髮型曝光

▲女藝人吳心緹上月才過30歲生日，她今（7）日突然發文公開「今年大突破」，原來是她剪了一顆耳下短髮，也直呼「人生第一次剪這麼短」。（圖／翻攝自吳心緹IG）
▲女藝人吳心緹上月才過30歲生日，她今（7）日突然發文公開「今年大突破」，原來是她剪了一顆耳下短髮，也直呼「人生第一次剪這麼短」。（圖／翻攝自吳心緹IG）

娛樂中心／綜合報導

2022-10-07 16:39:092022-10-07 16:43:09

女藝人吳心緹上月24日才迎來30歲生日，2021年參加《全明星運動會》第二季，表現出色，擄獲不少粉絲，演藝事業再創高峰。時常在社群媒體分享美照的她，今（7）日突然發文公開「今年大突破」，原來是她剪了一顆耳下短髮，更直呼「人生第一次剪這麼短」，新髮型曝光後，網友紛紛留言稱讚「很可以耶」、「短髮也好看」。

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吳心緹今日在IG發出多張「短髮美照」，有別於以往長髮造型，她剪了至少10公分的頭髮，讓原本就童顏的她，看起來更年輕，她也激動表示「我，剪短髮啦！！！今年的一個大突破，人生第一次剪這麼短，心態也在無形之中不太一樣」。

▲吳心緹人生第一次剪短髮。（圖／翻攝自吳心緹IG）
▲吳心緹人生第一次剪短髮。（圖／翻攝自吳心緹IG）
她接著說，「更想著未來該怎麼走，更想著如何為接下來的人生做準備，更想著『對自己好』，雖然這些過程有點不確定，有點不安，但都是成為心態成熟、負責任大女人不可或缺的一部分」，PO出的照片除了髮型是一大亮點，低胸辣曬北半球的「爆乳裝」也讓人看了臉紅心跳。

▲吳心緹剪短髮更顯年輕。（圖／翻攝自吳心緹IG）
▲吳心緹剪短髮更顯年輕。（圖／翻攝自吳心緹IG）
貼文及照片一出，獲得網友一致好評，「短髮也好看」、「！！！很可以耶」、「喜歡」、「很適合」、「好像娃娃」、「可可愛愛，終於公開啦」、「好好看啦」、「很好看餒」、「超美的呀！看到短髮心緹立刻戀愛！第二張太強了」、「剪好短喔！好美喔」。（編輯：郭佩蓉）

▲吳心緹剪短髮更顯年輕，完全看不出已經30歲。（圖／翻攝自吳心緹IG）
▲吳心緹剪短髮更顯年輕，完全看不出已經30歲。（圖／翻攝自吳心緹IG）
▲吳心緹出浴裸露美背，是出道以來最大尺度。（圖／大璽影藝提供）
▲吳心緹出浴裸露美背，是出道以來最大尺度。（圖／大璽影藝提供）
▲吳心緹拍攝寫真書，將30歲前的完美體態記錄下來。（圖／大璽影藝提供）
▲吳心緹拍攝寫真書，將30歲前的完美體態記錄下來。（圖／大璽影藝提供）
▲吳心緹私下熱愛運動。（圖／吳心緹IG）
▲吳心緹私下熱愛運動。（圖／吳心緹IG）

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