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今日來講股／Q4到明年Q1有機會　短線不宜追高、低接即可

▲有分析師指出，台股第四季到明（2023）年第一季行情，有機會進行比較大波段的反彈，投資人可以留意。至於極短線則不宜過度追高，採取低接方式即可。（圖／NOWnews資料照片）
▲有分析師指出，台股第四季到明（2023）年第一季行情，有機會進行比較大波段的反彈，投資人可以留意。至於極短線則不宜過度追高，採取低接方式即可。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

2022-10-11 08:30:00

上週台北股市迎來波段反彈，但反彈僅3天，投資人好奇到底是「有基之彈」還是熊市當中的一個小起伏？而時序進入第四季，到底跌夠沒？有沒有好消息？有分析師指出，台股第四季到明（2023）年第一季行情，有機會進行比較大波段的反彈，投資人可以留意。至於極短線如何操作？他則認為不宜過度追高，採取低接方式即可，同時檢驗個股九月份的營收以及第三季的獲利，搭配產業的趨勢去挑選最有機會的個股。

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台新投顧副總黃文清表示，這一波國際市場牽動到台股下跌的主要原因有兩部分，第一是有關於通膨數據相對高檔，因此市場對於未來升息依舊憂心忡忡，也導致美元走強，亞幣乃至於台幣的走弱。第二是關於半導體庫存調整狀況，產業界的訊息對於後續整體半導體庫存調整的態度，相對持比較保守的態度，因此台股遭遇利空襲擊，從高點跌了5000點以上。

黃文清指出，然而從歷史經驗來看，跌深之後的第一個階段就是反彈，他認為大環境對於整個指數壓力，基本上應該是會慢慢解除，尤其以整個通膨數據來看，有機會在年底慢慢趨緩，而在這樣的態勢之下，升息的步調有可能也會減低，進而使得台股第四季到明（2023）年第一季行情，有機會進行比較大波段的反彈。

而在跌深後，可能發生大波段反彈的環境下，黃文清認為投資人若要掌握這個時機，中長線就得去挑好股，包括從基本面看趨勢性，或是以殖利率的角度去找好股，以中長線的角度去找比較正面訊息的個股，其實都可以慢慢考慮承接了。

至於新一周台股短線要如何操作？黃文清表示，現在在極短線操作下，若遇上連續性的上漲，其實都不宜過度追高，採取低接的方式即可，同時開始檢驗個股九月份的營收以及第三季的獲利，搭配產業的趨勢去挑選最有機會的個股。而綜觀整體，基本上都集中在幾個族群，第一是電動車相關概念、汽車零組件或車用電子等。第二是半導體相關上游設備材料或是先進製程的部分，基本上都有持續的進展，只是短期稍微遇上產業逆風而已，但長期趨勢是不變的。

再來，搭配如國內內需消費的成長，觀光、解封相關概念族群也可以留意，其實同樣也是第四季相當熱的族群。另外，黃文清也指出，以銀行為主體的金控族群，對於整體的獲利、明年的配息，仍舊有一定的水準，所以即便短期股價跌深，還是可以考慮當作存股的標的。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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