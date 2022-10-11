今日來講股／Q4到明年Q1有機會　短線不宜追高、低接即可

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黃文清指出，然而從歷史經驗來看，跌深之後的第一個階段就是反彈，他認為大環境對於整個指數壓力，基本上應該是會慢慢解除，尤其以整個通膨數據來看，有機會在年底慢慢趨緩，而在這樣的態勢之下，升息的步調有可能也會減低，進而使得台股第四季到明（2023）年第一季行情，有機會進行比較大波段的反彈。
而在跌深後，可能發生大波段反彈的環境下，黃文清認為投資人若要掌握這個時機，中長線就得去挑好股，包括從基本面看趨勢性，或是以殖利率的角度去找好股，以中長線的角度去找比較正面訊息的個股，其實都可以慢慢考慮承接了。
至於新一周台股短線要如何操作？黃文清表示，現在在極短線操作下，若遇上連續性的上漲，其實都不宜過度追高，採取低接的方式即可，同時開始檢驗個股九月份的營收以及第三季的獲利，搭配產業的趨勢去挑選最有機會的個股。而綜觀整體，基本上都集中在幾個族群，第一是電動車相關概念、汽車零組件或車用電子等。第二是半導體相關上游設備材料或是先進製程的部分，基本上都有持續的進展，只是短期稍微遇上產業逆風而已，但長期趨勢是不變的。
再來，搭配如國內內需消費的成長，觀光、解封相關概念族群也可以留意，其實同樣也是第四季相當熱的族群。另外，黃文清也指出，以銀行為主體的金控族群，對於整體的獲利、明年的配息，仍舊有一定的水準，所以即便短期股價跌深，還是可以考慮當作存股的標的。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。