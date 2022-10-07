台中餐飲輔助開跑！拍照上傳就領5千元 操作流程一次看
台中市政府為了協助受疫情影響的餐飲業商家，推出「台中市餐飲安心吃振興補貼」計劃，若業者有需要，只要透過經發局網站線上申請，不用5分鐘即可完成，核准後2週內便可領取補助金5000元，目前已有1萬1千家提出申請，收件至11月底截止。
經發局長張峯源指出，有興趣商家，只要準備好稅單資料、匯款帳戶影本及營業場所消毒照片2張，便可以線上申請，歡迎今年7/15前取得稅籍的餐飲業者加入（包含免開發票、開立發票）。
而關於清消照片部分，業者無須委由專業清潔公司，可請員工於營業場所內拍攝清潔消毒中的照片，如清洗店面設備、擦拭桌椅、酒精消毒桌椅，或其他可辨識正在清消中的照片；稅籍佐證資料，公司型態業者無須檢附，其餘業者則附上「近期稅單」、「國稅局設立或變更核准函」、「國稅局核發的相關稅籍證明」等三選一即可。
經發局強調，只要於國稅局稅務類別登記屬台中市早餐店、便當、自助餐店、麵店、小吃店、連鎖速食店、餐館、餐廳、有娛樂節目餐廳、吃到飽餐廳、饗食攤販、外燴（辦桌）承包、團膳承包、學校營養午餐供應、其他外燴及團膳承包、冰果店、冷（熱）飲店、咖啡館、茶藝館、飲酒店、調理飲料攤販等皆在補助範圍內。（編輯：陳苾暐）
●臺中市餐飲安心吃振興補貼計畫：https://www.economic.taichung.gov.tw/2133543