葉菊蘭力挺！陳時中大唱客家本色 要打造客家主題捷運站
民進黨台北市長陳時中今（7）日成立客家後援會，包含總統府資政葉菊蘭、客委會副主委鍾孔炤、立委邱議瑩、民進黨新竹縣長參選人周江杰、民進黨發言人謝佩芬、民進黨台北市黨部主委張茂楠等重量級客籍人士都一同出席力挺。周江杰、葉菊蘭等人輪番致詞，陳時中則在眾人簇擁下進場發表談話，活動在眾人高唱《客家本色》的嘹亮歌聲中結束。
葉菊蘭表示，有些政治人物不分青紅皂白亂罵人，但陳時中不會幹這種事，過去支持的人選大家都失望了，「我相信，陳時中一路走來，值得我們信賴」，所以客家人要努力拉票輔選，別客氣、多宣傳，這場仗不能輸，要讓首都的市長是有guts的台灣人。
陳時中則說，客家人有硬頸精神，是非分明、不忘本，「我的外公是屏東高樹的客家人，雖然我客語沒有練好，不過有練客家歌，也有客家人的硬頸精神」。
陳時中說，民進黨做了很多客家政見，台北也要有客家發展計畫要寫清楚。未來上任， 要打造客家特色捷運站，站內可以播放客家主流藝文歌曲，這是很紮實的客家文化傳播，「我覺得很有趣」。
陳時中也說，台北有45.6萬客家人，有很多客家相關的政見可以做，想到就覺得蠻興奮。他也說，客語推廣不能被忽視，除了學校教育，也希望向下延伸，接觸語言、保留母語。
陳時中強調，未來市府的場館要有一定比例引進客家主流文化，讓在台北的客家人大聲喊出「我台北、我驕傲、我客家」。
隨後，陳時中授戰旗予客家後援會幹部，並予眾人高唱《客家本色》，活動在眾人嘹亮歌聲中結束。